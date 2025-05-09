Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы

12
Польша и Франция, сегодня, 9 мая, подпишут договор, который будет обязывать их помогать друг другу в случае военной угрозы.
Об этом сообщает The Independent.
Париж и Франция подпишут договор на фоне беспокойства относительно безопасности в Европе после полномасштабного вторжения россии в Украину, а также сомнений относительно долгосрочных обязательств президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа относительно безопасности континента.
Договор будет подписан во французском городе Нанси. В частности, он будет охватывать:
  • оборону;
  • энергетику;
  • ядерную и транспортную отрасли.
«Положение, которое у нас есть в договоре, заключается в том, что в случае угрозы нападения на Польшу и Францию ​​обе страны обязуются оказать помощь, в том числе военную», — заявил Туск перед отъездом во Францию.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems