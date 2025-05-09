Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы — Finance.ua

Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы
Польша и Франция, сегодня, 9 мая, подпишут договор, который будет обязывать их помогать друг другу в случае военной угрозы.
Об этом сообщает The Independent.
Париж и Франция подпишут договор на фоне беспокойства относительно безопасности в Европе после полномасштабного вторжения россии в Украину, а также сомнений относительно долгосрочных обязательств президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа относительно безопасности континента.
Договор будет подписан во французском городе Нанси. В частности, он будет охватывать:
- оборону;
- энергетику;
- ядерную и транспортную отрасли.
«Положение, которое у нас есть в договоре, заключается в том, что в случае угрозы нападения на Польшу и Францию обе страны обязуются оказать помощь, в том числе военную», — заявил Туск перед отъездом во Францию.
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