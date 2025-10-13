Все меньше россиян готовы добровольно воевать с Украиной, — ISW Сегодня 20:20

В рф фиксируется снижение количества добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию посредством высоких финансовых стимулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на информацию независимого русскоязычного издания Idel.Реалии. По ней работники российских военкоматов отмечают, что количество людей, подписывающих контракты с Минобороны рф, не растет даже в регионах, где предлагают самые высокие финансовые выплаты. По словам источников, «все, кто хотел заработать на войне», уже записались.

Idel. Реалии отмечает, что на сегодняшний день самую высокую разовую премию за подписание контракта — 3,2 млн рублей (примерно 39 300 долларов) — предлагает Ханты-Мансийский автономный округ.

В среднем же региональные выплаты по россии увеличиваются каждые три-четыре месяца на 500 тыс. рублей (около 6100 долларов). Решение властей Свердловской области в марте 2025 года поднять единовременную выплату до 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) не привело к наплыву новых желающих.

Работники военкоматов в двух неуказанных сибирских регионах сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди «крайне преклонных лет» или с хроническими болезнями.

Источники Idel. Реалии в одном из городов северной части Иркутской области отметили, что проблемы с набором наблюдаются уже несколько месяцев, а потенциальные рекруты в большинстве своем интересуются лишь размером денежных выплат и льготами для военных — такими как приоритетное обучение для детей, отсрочки по кредитам и списание долгов. Это свидетельствует о том, что соглашающиеся служить руководствуются исключительно материальными факторами.

Как сообщил источник издания из Иркутской области, Минобороны рф пытается привлекать новобранцев через рекламу. Особенно эта тактика применялась накануне саммита США и рф на Аляске 15 августа — тогда ведомство утверждало, что вроде бы война скоро закончится, так что следует «успеть заработать миллионы до наступления мира».

Этот же источник рассказал, что Минобороны вводит людей в заблуждение, рекламируя, сколько можно заработать в год, исходя из месячной зарплаты военных в зоне боевых действий. Хотя на самом деле новобранцев часто отправляют не в тыл, а на штурмовые миссии на передовую, где продолжительность жизни обычно меньше года.

Институт изучения войны еще в феврале 2025 года сделал вывод, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли существенно увеличит количество новобранцев, ведь значительная часть россиян, которых можно заинтересовать деньгами в пределах возможностей государства, уже добровольно вступили в армию.

