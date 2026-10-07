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МВФ назвал два фактора, которые дестабилизируют мировую экономику

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МВФ
МВФ
Мировая экономика оказалась под давлением двух противоположных сил: энергетическим шоком и резким ростом спроса, связанным с развитием искусственного интеллекта. Высокие цены на энергоносители подпитывают инфляцию, в то время как масштабные инвестиции в ИИ поддерживают экономический рост отдельных стран.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает «Интерфакс-Украина».

Энергетический шок усиливает давление на экономики

По словам Георгиевой, сокращение предложения энергоносителей создает шок для мировой экономики. В то же время, последствия этого процесса отличаются в зависимости от региона.
Согласно новому обзору мировой экономики (WEO), который МВФ опубликует на следующей неделе, больше всего в этом году пострадают страны, охваченные военными действиями. Среди них Георгиева отдельно назвала Украину и регион Персидского залива.
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Заметное замедление также наблюдается в других уязвимых государствах, зависящих от импорта энергоносителей и имеющих ограниченные возможности для смягчения последствий таких потрясений.
Нефтяной фактор при этом продолжает оказывать давление на мировую экономику: цены на нефть держатся на уровне около $100 за баррель.
Высокие цены на энергоносители приводят к нескольким последствиям:
  • усиливают инфляцию;
  • способствуют росту процентных ставок и доходности гособлигаций;
  • увеличивают давление на бюджетные дефициты и государственный долг;
  • повышают расходы стран по обслуживанию долга.

Инвестиции в ИИ становятся новым драйвером

В то же время, противоположный эффект создает стремительный рост спроса на фоне масштабного развития искусственного интеллекта. По оценкам МВФ, бум инвестиций в ИИ уже становится одним из ключевых частей глобальной экономики.
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«Мировые инвестиции в ИИ по ВВП достигнут и, вероятно, превысят уровень вложений в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей», — отметила Георгиева.
На оборудование для ИИ и связанную с ним технологическую продукцию приходится более 10% мировой торговли товарами. Этот показатель продолжает расти.
Больше всего от такого спроса выиграют экономики США, Китая и Индии.
По материалам:
Діло
МВФИИЭкономика
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