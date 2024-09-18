Экономическое бронирование может принести до 100 млрд грн — расчеты Минэкономики Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Экономическое бронирование может принести до 100 млрд грн — расчеты Минэкономики

Кабинет Министров при разработке проекта государственного бюджета на 2025 год не рассчитывал на так называемое экономическое бронирование. В то же время, по расчетам Минэкономики, оно может принести 100 млрд грн дополнительных поступлений.

Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко 18 сентября в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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В госбюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены, заявила Свириденко. Она подчеркнула, что к вопросу «экономического бронирования» власти вернутся только после того, как будет понятно, что у армии достаточно ресурсов для продолжения борьбы. Главная задача сейчас — оборона государства и обеспечение армии, сказала первый вице-премьер.

Она отметила, что «экономическое бронирование» может быть элементом детенизации и принести государству до 100 млрд грн.

По расчетам Минэкономики, 1,7 млн ​​человек частично работают в тени. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, транспорте, строительстве.

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«Если „детинизировать“ 10% этого количества, то мы получим 170 000 человек. И так можно пройтись по многим секторам и сопоставить зарплаты, которые показывают рекрутинговые агентства с данными Госстата», — объяснила чиновник.

Дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации «в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации», заявила Свириденко.

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