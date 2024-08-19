В Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону — Finance.ua

В Украине количество забронированных от мобилизации приблизилось к 1 миллиону
В настоящее время около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации. За неделю это количество пересечет предел в 1 млн.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в ходе круглого стола «Законодательные подходы к бронированию работников предприятий» 19 августа, передает Forbes Ukraine.
На сегодняшний день мобилизация не обеспечивает потребности армии, потому что мобилизованный — это не боец, он им станет через 3−6 месяцев, считает замминистра обороны.
Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону, подчеркнул Гаврилюк.
По его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодняшний день в Украине «единицы предприятий работают в три смены».
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Вместе с тем, поддержка (от международных партнеров. — Ред.) не увеличивается и увеличиваться не будет, считает замминистра.
В то же время Гаврилюк отметил, что россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. На начало года группировка россии насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас — около 600 000, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек.
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