В Украине около 800 тысяч военнообязанных ушли в «подполье», чтобы избежать мобилизации — Finance.ua

В Украине около 800 тысяч военнообязанных ушли в «подполье», чтобы избежать мобилизации Сегодня 09:15

В Украине около 800 тысяч военнообязанных ушли в «подполье», чтобы избежать мобилизации, dnepr.info

Около 800 тысяч украинских мужчин ушли в «подполье», чтобы избежать призыва, сменив место жительства и работая за наличные деньги. Это вынудило сотрудников военкоматов сосредоточиться на компаниях, где работники официально оформлены и физически присутствуют на рабочих местах.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Financial Times.

Читайте также Родственник с инвалидностью за границей — можно ли получить отсрочку от мобилизации

По словам депутата, с начала полномасштабного вторжения россии, компании в Украине уже потеряли в среднем 10−20% своих сотрудников из-за призыва на военную службу или эмиграции.

«Все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы. Я не хочу быть апокалиптическим, но я бы сказал, что крайний срок — конец сентября», — сказал Наталуха, добавив, что это будет иметь серьезные последствия для экономики Украины.

Экономическое бронирование

Он подчеркнул, что государство должно решить этот вопрос. В частности, речь идет о законопроекте об экономическом бронировании, что позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет около 200 млрд гривен для армии.

«Это деньги, которые не зависят от того, в каком настроении проснется Виктор Орбан, или кто станет следующим президентом США», — сказал Наталуха, имея в виду неоднократные задержки помощи ЕС из-за премьер-министра Венгрии.

Однако такое предложение вызывает множество споров и критики в обществе на фоне дефицита солдат на фронте, поскольку эта система призыва выглядит как несправедливая.

«Логика не работает. У нас не хватает людей, которые хотят воевать… а потом мы уменьшаем их количество еще больше», — считает юрист и ветеран Маси Найем.

По его мнению, это несправедливо по поводу тех, кто уже оказался на фронте или будет мобилизован впоследствии.

Наталуха заявил, что «простой справедливостью войну не выиграешь, война сама по себе несправедлива».

Справка Finance.ua:

комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет;

Украина с мая призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц, когда вступил в силу новый закон о мобилизации;



более чем у 17 тысяч военнообязанных мужчин есть отсрочка от призыва на военную службу в связи с бронированием. Больше всего «забронированных» от государства — в энергетической отрасли;



в Верховной Раде 2 августа зарегистрировали законопроект № 11 460, согласно которому людям, имеющим «бронь» или отсрочку от мобилизации, могут разрешить беспрепятственно выезжать за границу. Это право также планируется расширить на депутатов Верховной Рады и местных советов, а также чиновников.



Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.