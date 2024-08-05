Родственник с инвалидностью за границей — можно ли получить отсрочку от мобилизации Сегодня 19:35 — Личные финансы

Военнослужащий имеет право на отсрочку от мобилизации по уходу за родителями с инвалидностью. Но отсрочку можно оформить только тогда, когда человек с инвалидностью находится на территории Украины.

Об этом на портале «Юристы.UA» написал юрист Владислав Дерий.

Могут рассчитывать на отсрочку граждане, имеющие родителей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, при отсутствии других близких родственников.

Можно ли оформить отсрочку, если родители за границей

Но в этой ситуации есть один важный нюанс — близкие родственники с инвалидностью должны находиться на территории Украины.

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Владислав Дерий напомнил, что для оформления такой отсрочки комиссия по управлению соцзащиты местного совета должна провести обследование жилищных условий.

«Если Ваша мама за рубежом — комиссия не выдаст Акт или документы о компенсации, значит Вы 100% получите отказ в отсрочке», — подчеркнул юрист.

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Напомним, что во время военного положения отсрочка от мобилизации может быть предоставлена ​​военнообязанному, у которого болеют родители. Но для этого нужно получить заключение ВВК формы 080−4, которое свидетельствует о необходимости больных родителей в постоянном уходе.

Добавим, юристы отметили, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности. Но если в семье есть другие — невоеннообязанные лица — которые также должны заботиться о родителях, отсрочку не дают.

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