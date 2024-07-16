Мобилизация: кого после 16 июля могут объявить в розыск — Finance.ua

Мобилизация: кого после 16 июля могут объявить в розыск Сегодня 10:45

В Украине идет мобилизация. Военнообязанные граждане, согласно новому закону, обязаны обновить свои данные до 16 июля включительно.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу єПитання раскрыла, кого после этого срока могут объявить в розыск.

По словам чиновницы, если военнообязанный после 16 июля будет игнорировать повестки, отправленные ему по почте, они все равно будут считаться врученными, а в дальнейшем его личность могут передать в розыск.

До этого срока граждане получали повестки лично под роспись. У Черногоренко спросили, действительно ли теперь их будут рассылать по тем адресам, которые есть в распоряжении ТЦК, а человек будет считаться уведомленным.

«Далее, если человек игнорирует определенное время повестки, он будет передаваться в розыск», — подтвердила представительница МО.

Она добавила, что соответствующий статус такой человек сразу сможет увидеть в мобильном приложении Резерв+. Как пояснила Черногоренко, даже если гражданин не расписывается в уведомлениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то оно будет считаться врученным — по аналогии с процессом приглашения в суд.

«Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения», — говорит заместитель министра.

На военнообязанных украинцев за рубежом, которые не обновили данные в установленный срок, также будут налагаться административные штрафы.

«К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен уплатить штраф и т. д. » — отметила Черногоренко.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000−25 500 гривен.

УНІАН По материалам:

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