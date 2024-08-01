Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика) — Finance.ua

Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика) Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)

Средний чек заведений общепита вырос на 13% до 148 грн в I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года в результате повышения цен.

Об этом пишет ресторанное медиа «Реве та стогне ресторатор» со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster

Выручка заведений общепита за полгода показала рост на 16% по сравнению с показателем прошлого года. В феврале-апреле посещаемость заведений питания росла, пока не рухнула в мае-июне.

Однако общая цифра полугодия оказалась положительной: +2% в I полугодии 2024 года, чем в том же периоде 2023 года.

«Помимо роста цен, растут и расходы заведений на коммунальные платежи, зарплаты персонала и генерацию электричества. Генераторы перегреваются, не выдерживая жару, ломаются, потому что закупить качественное оборудование могли не все. Часть предпринимателей смотрит в сторону солнечных панелей, другие переоборудуют кухни, чтобы получить дополнительную возможность готовить на газовом оборудовании или дровах. Есть и те, кто идет к поставщикам за полуготовыми продуктами, что значительно сокращает время приготовления в заведении», говорит Родион Ерошек, CEO и соучредитель системы автоматизации для заведений Poster.

Однако сложные обстоятельства, в которых вынуждены работать заведения сейчас, не останавливают рынок.

ФЛП

В I полугодии 2024 года по ресторанным КВЭД уже зарегистрировалось 7617 ФЛП и ООО, что на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

Напомним, что объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет НБУ. Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1342,9 млрд грн.

Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года.

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