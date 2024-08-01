Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика) — Finance.ua
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Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)

Казна и Политика
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Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)
Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)
Средний чек заведений общепита вырос на 13% до 148 грн в I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года в результате повышения цен.
Об этом пишет ресторанное медиа «Реве та стогне ресторатор» со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster.
Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)
Выручка заведений общепита за полгода показала рост на 16% по сравнению с показателем прошлого года. В феврале-апреле посещаемость заведений питания росла, пока не рухнула в мае-июне.
Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)
Однако общая цифра полугодия оказалась положительной: +2% в I полугодии 2024 года, чем в том же периоде 2023 года.
«Помимо роста цен, растут и расходы заведений на коммунальные платежи, зарплаты персонала и генерацию электричества. Генераторы перегреваются, не выдерживая жару, ломаются, потому что закупить качественное оборудование могли не все. Часть предпринимателей смотрит в сторону солнечных панелей, другие переоборудуют кухни, чтобы получить дополнительную возможность готовить на газовом оборудовании или дровах. Есть и те, кто идет к поставщикам за полуготовыми продуктами, что значительно сокращает время приготовления в заведении»,
говорит Родион Ерошек, CEO и соучредитель системы автоматизации для заведений Poster.

Однако сложные обстоятельства, в которых вынуждены работать заведения сейчас, не останавливают рынок.

ФЛП

В I полугодии 2024 года по ресторанным КВЭД уже зарегистрировалось 7617 ФЛП и ООО, что на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Как влияют блэкауты и мобилизация на ресторанный рынок: средний чек (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет НБУ. Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1342,9 млрд грн.
  • Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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