Мобилизация усилилась. В мае в ряды ВСУ призвали рекордное количество украинцев — Finance.ua

Мобилизация усилилась. В мае в ряды ВСУ призвали рекордное количество украинцев Сегодня 11:30

Мобилизация усилилась. В мае в ряды ВСУ призвали рекордное количество украинцев

Народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко заявил о росте темпов мобилизации. В мае в армию было призвано столько людей, сколько за последние четыре месяца.

Соответствующее заявление Костенко сделал в интервью Radio NV.

«У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор», — сказал Костенко.

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По его словам, среди факторов, повлиявших на усиление мобилизации, — вступление в силу нового закона, а также сознательность граждан.

«Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию», — сказал он.

Эти слова депутата прозвучали при обсуждении вопроса бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Костенко сказал, что не знает, что происходит между Министерством обороны и Министерством стратегических отраслей промышленности, но дефицитных специалистов продолжают забирать на фронт.

Он считает, что две или три тысячи мобилизованных работников предприятий ОПК не сыграли бы роли для армии. В то же время, утверждает депутат, эти люди очень важны для производства вооружений и боеприпасов.

«И те люди, которых мы набрали, будут, скажем так, без каких-либо боеприпасов или дронов. Потому что инженеры, которые их делали, будут рядом с ними где-то на поле боя сражаться», — сказал Костенко.

Українські Новини По материалам:

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