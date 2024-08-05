Новый порядок мобилизации без ТЦК. Как это будет происходить в случае, если изменения согласует Кабмин — Finance.ua

Новый порядок мобилизации без ТЦК. Как это будет происходить в случае, если изменения согласует Кабмин Сегодня 11:04

Новый порядок мобилизации без ТЦК. Как это будет происходить в случае, если изменения согласует Кабмин

Генштаб намерен изменить правила мобилизации. Цель — дать возможность добровольцам избрать конкретную воинскую часть и с ее согласия мобилизоваться на избранную должность без участия ТЦК (но не по контракту). Чтобы это заработало, должны внести изменения в постановление Кабмина № 560 о регуляции вопроса мобилизации и призыва.

После того как правительство согласует, процесс развертывания новой модели мобилизации должен занять немного времени: неделю или две после согласования.

Как будет выглядеть новый порядок рекрутинга в армию, рассказал DOU уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

По его словам, эти изменения касаются только возможности мобилизоваться в части, определяемые Генеральным штабом. Скорее всего, это будут части приоритетного комплектования, но точно это еще не известно.

Важный момент — список тех частей, в которые можно будет присоединиться по новому порядку, будет определять Генштаб.

Заниматься рекрутингом на стороне воинских частей будут кадровики воинских частей.

«Сейчас активно продвигаем идею ввести новые должности — рекрутеров в воинские части. Чтобы человек занимался системно рекрутингом», — заметил Бежевец.

Механизмы поиска должности в армии будут такими же — через джоб-платформы (Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.ua) и в рекрутинговом центре.

Как будет выглядеть новый порядок рекрутинга

Планируется предоставить возможность командирам подразделений оформлять добровольцев без посещения территориальных центров. Командиры будут предоставлять им направление на медицинский осмотр, и, если человек годен, его оформят в списки личного состава части и назначат на избранную должность.

Если такой человек не служил в армии, его направят на прохождение базовой военной подготовки в учебный центр — через откомандирование как военнослужащего.

После откомандирования человек возвращается в ВЧ, в которой он служит.

«Чтобы реализовать предложенную модель, нужно время на внесение изменений. Эти изменения уже согласованы с Генштабом и Минобороны. Наша цель — вынести этот вопрос на утверждение правительством в ближайшее время», — сказал Бежевец.

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