Будет ли ТЦК задерживать тех, кто успел вовремя обновить данные — ответ Минобороны Сегодня 15:45

Военнообязанные, которые уже обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, работники ТЦК задерживать не будут.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир « Радио Свобода ».

«Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека „ловить“ посреди улицы», — пояснил он

Спикер отметил, что с этим были связаны «неприятные процессы», которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и ​​силой кого-то пытаются вытаскивать.

«Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции в соответствии с законом», — констатировал Лазуткин.

Он добавил, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

ВВК в Украине

В мае в Украине утвердили изменения в приказ № 402, определяющий механизм проведения ВВК военнообязанных в Украине.

Этих нововведений требовал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, которым был отменен статус «ограниченно пригодный».

Отметим, что обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК. А направление на прохождение ВВК должна выдать ТЦК, где стоит на учете военнообязанный.

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