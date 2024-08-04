Первые штрафы от ТЦК: адвокат объяснил, когда и кто их может получить — Finance.ua

Первые штрафы от ТЦК: адвокат объяснил, когда и кто их может получить Сегодня 09:10 — Личные финансы

Первые штрафы от ТЦК: адвокат объяснил, когда и кто их может получить

Первые штрафы (от 17 тыс. грн до 25 500 грн) за необновление военно-учетных данных, вероятно, начнут налагать через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

Такое мнение высказал адвокат Роман Симутин, который разбирается в том числе и в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua.

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«В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления (тем, кто нарушает действующее мобилизационное законодательство — Ред)», — говорит Роман Симутин.

Кто может получить повестки на ВВК

По его словам, первыми, кто, вероятно, получит повестки на ВВК в августе, будут те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни брони.

«Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. Половина может иметь отсрочки, инвалидность, троих детей. У определенного количества есть бронь. Остается около 1,5 миллиона, которые якобы не имеют никаких оснований. Не исключено, что тем, у кого нет отсрочки и брони — им придут повестки», — говорит Роман Симутин.

По словам Симутина, если гражданин не обновил данные, а в реестре «Оберег» нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку.

«Но такого человека могут обнаружить и на блокпосту», — уточняет адвокат.

Напомним, Министерство цифровой трансформации планирует бронировать от призыва работников ремонтных бригад. Это станет одним из шагов в работе по стабилизации мобильной связи при отключениях электроэнергии.

ТСН По материалам:

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