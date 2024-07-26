Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: ответ Минобороны — Finance.ua

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: ответ Минобороны Сегодня 12:12

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: ответ Минобороны

В Украине нет острой потребности в снижении призывного возраста во время мобилизации. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.

Он отметил, что в настоящее время количество мужчин, которые обновили свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности ВСУ.

«Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Пока мы не видим такой необходимости», — сказал Дмитрий Лазуткин.

Помимо этого спикер Минобороны рассказал, что сейчас темпы мобилизации выросли. Нынешние показатели существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или начале весны.

По словам Лазуткина, важно, чтобы этот темп не был утрачен, и происходило системное пополнение армии.

«4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать», — добавил он.

Справка Finance.ua:

На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. В последние дни нагрузка на реестры выросла.

16 июля истек двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны напоминали, что военнообязанным могут грозить штрафы, если данные не будут обновлены.

Фокус По материалам:

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