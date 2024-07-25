ВР зарегистрировала ряд законопроектов по «экономическому бронированию» от мобилизации: (доход) — Finance.ua

ВР зарегистрировала ряд законопроектов по «экономическому бронированию» от мобилизации: (доход) Сегодня 20:37 — Казна и Политика

ВР зарегистрировала ряд законопроектов по «экономическому бронированию» от мобилизации: (доход)

Верховная Рада зарегистрировала ряд законопроектов по «экономическому бронированию» от мобилизации.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Необходимость разработки и в дальнейшем принятие данного законопроекта обусловлена ​​реальной потребностью усовершенствования процедуры бронирования военнообязанных в период мобилизации и введенного военного времени.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, уплачивающие Единый социальный взнос более чем эквивалент пяти минимальных заработных плат и имеющих штатную численность работников от 10 человек — до 50% количества призывников связанных и резервистов (в том числе работающих по трудовым договорам).

Основные положения

Предприятия должны ежемесячно платить сбор за каждого военнообязанного работника.

Необходимо отсутствие задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.

Сбор за бронирование составляет 20 400 грн. на одного работника ежемесячно.

Подтверждение хозяйственной деятельности за предыдущий годовой отчет.

Деятельность ФЛП должна быть начата до 2024 года.

Право на бронирование, если доход составляет не менее трех разового сбора за бронирование (61 200 грн). Если ФЛП отвечает двум последним требованиям, он может бронировать как сам ФЛП, так и своих работников.

Принятие законопроекта будет способствовать:

повышению уровня национальной безопасности и обороноспособности государства, в том числе, путем устойчивого развития субъектов хозяйствования и промышленного производства, в условиях военного положения;

обеспечению стабильного функционирования предприятий, учреждений и организаций в условиях военного положения;

улучшению организации бронирования военнообязанных;

укреплению экономической стабильности и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;

увеличению поступлений в государственный бюджет Украины, которые могут быть направлены на нужды Вооруженных Сил Украины.

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