Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации — Finance.ua

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Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации

Казна и Политика
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Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации
Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации
Кабинет Мвнес изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Одну из категорий, дающую право на отсрочку, решили разграничить.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период относительно пересмотра документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц в соответствии с новым «мобилизационным законом».
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Таким образом, тех, кто имеет лиц, которых они содержат, и лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничили между собой. Это будут две отдельные категории, а потому и пакеты документов, подтверждающих указанный факт.
Также, по словам Мельничука, Кабмин усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Справка Finance.ua:

  • Министерство обороны Украины планирует осенью этого года запустить в приложении Резерв+ функцию онлайн-рекрутинга;
  • у Минобороны есть идея сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку многодетных семей и студентов;
  • при выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.
По материалам:
РБК-Україна
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