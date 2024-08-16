Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации — Finance.ua

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации

Кабинет Мвнес изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Одну из категорий, дающую право на отсрочку, решили разграничить.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период относительно пересмотра документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц в соответствии с новым «мобилизационным законом».

Таким образом, тех, кто имеет лиц, которых они содержат, и лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничили между собой. Это будут две отдельные категории, а потому и пакеты документов, подтверждающих указанный факт.

Также, по словам Мельничука, Кабмин усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Справка Finance.ua:

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