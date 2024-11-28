Украинский IT-экспорт продолжает падать. В этом году он может сократиться на 6%, — исследование Сегодня 11:03 — Личные финансы

Украинский IT-экспорт продолжает падать. В этом году он может сократиться на 6%, — исследование

Начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта украинских IT-услуг продолжается. Так, даже при оптимистическом сценарии на конец 2024 года уменьшение объемов будет на уровне по меньшей мере 4% по сравнению с прошлым годом, а при пессимистическом этот показатель достигнет 6%.

Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine 2024 года Львовского ИТ Кластера.

Динамика IT-отрасли

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, технологическая сфера остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительные валютные поступления. ІТ-сектор — крупнейший экспортер услуг в Украине: от общего объема услуг компьютерные услуги составляют 38%. И занимает 2-е место в общей структуре украинского экспорта после экспорта продовольственных товаров.

В то же время начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта IT-услуг продолжается. Согласно прогнозу в исследовании IT Research Ukraine 2024, даже при оптимистическом сценарии на конец 2024 года уменьшение объемов будет на уровне не менее 4% по сравнению с 2023-м. А при пессимистическом этот показатель достигнет — 6%. То есть в итоге стоит ожидать $6.3−6.45 миллиарда. Следовательно, в 2024 году технологическая индустрия второй год не покажет роста по сравнению с прошлым годом.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Доля ІТ в валовом внутреннем продукте уменьшилась на фоне роста ВВП и составила 4,4%. А компания, наняв одного IT-специалиста, создает и сохраняет 2,8 рабочих места*. В 2023 году этот показатель был 2,7. В общем, индустрия сохранила 663 000−668 000 рабочих мест прямой и косвенной занятости.

IT-компании и рынок талантов

В настоящее время в Украине 2118 активных верифицированных ІТ-компаний. Из них сервисных — половина, а именно 47% - аутсорсинговые и 3% - аутстафинговые. Еще 31% компаний — продуктовые, остальные имеют смешанную бизнес-модель.

Украинские техкомпании продолжают открывать новые офисы, однако в большинстве своем за рубежом. Из 51% СЕО, планирующих расширить свои представительства, более трети хочет сделать это в другой стране. Самый популярный выбор новой локации — Польша. Кроме того, 6% СЭО планируют закрыть офис в Украине.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Если же говорить о специалистах, задействованных в ІТ, то их количество в этом году уменьшилось — на 1,6%. И сейчас насчитывает 302 000 специалистов. Из них 238 тысяч живут и работают в Украине. Уменьшилось и количество украинских специалистов за рубежом на 3% по сравнению с прошлым годом. Пока их численность достигает 62 000−64 000, в противовес 65 000 в прошлом году.

Украина богата высококвалифицированными техническими талантами: более 43% имеют общий опыт работы в ІТ более 6 лет, из них 9% - более 15 лет. А более 82% из всего пула технических талантов — специалисты квалификации Middle, Senior и Lead.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

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