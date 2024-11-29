Портрет украинского IT-специалиста: средний возраст и доходы — Finance.ua
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Портрет украинского IT-специалиста: средний возраст и доходы

Личные финансы
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Портрет украинского IT-специалиста: средний возраст и доходы
Портрет украинского IT-специалиста: средний возраст и доходы
В Украине больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Количество ІТ-специалистов в Украине до 25 лет уменьшается. А средний возраст специалиста несколько вырос — до 31,5 года. Значительная часть специалистов, почти 68%, не имеют детей.
Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine 2024 года Львовского ІТ Кластера.
Большинство, а именно 44,2% ІТ-специалистов Украины, все еще привлечены к работе сервисных компаний. Это на 6,9% меньше, чем было в прошлом году. Доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях и стартапах, выросла на 4,2% и в настоящее время составляет 36,4%. Еще 17,4% техспециалистов привлечены в компании со смешанной бизнес-моделью, а 2% выбрали другие типы компаний.
Инфографика: itcluster.lviv.ua
Инфографика: itcluster.lviv.ua
Медиана дохода техспециалиста в Украине, по данным IT Research Ukraine 2024, уменьшилась на 1,7% по сравнению с 2023-м и составляет $2590. В то же время большая часть опрошенных отметили, что выросли и их расходы: 75,6% в 2024 году в противовес 72,9% в прошлом.
Наибольшая часть дохода идет на базовые нужды — аренда жилья, питание и т. д. На остальные статьи выделяют в среднем не более 23%.
Инфографика: itcluster.lviv.ua
Инфографика: itcluster.lviv.ua
91,3% айтишников направляют часть бюджета на благотворительность. Из них 5% донатят более четверти дохода. Средний чек на благотворительность одного ІТ-специалиста ежемесячно составляет $235.
По материалам:
Finance.ua
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