Украинцам стало проще найти работу: кому отдают предпочтение — исследование (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Украинцам стало проще найти работу: кому отдают предпочтение — исследование (инфографика)

Сложная ситуация на рынке труда из-за войны, мобилизации, миграции и других факторов привела к тому, что работодатели столкнулись с острым дефицитом кадров.

Компания GRC.ua показала результаты масштабного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год», партнером которого выступил УНИАН

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По сравнению с 2023 годом выросло количество компаний, трудоустраивающих людей с инвалидностью — с 36% в прошлом году до 50% в нынешнем году.

В то же время увеличилось количество работодателей, принимающих на работу ВПЛ — с 35% в 2023 году до 47% в 2024 году.

В 2024 году почти вдвое больше компаний, чем в прошлом году, охотно берут на работу военных — 24% в 2023 году, 43% в 2024 году.

Вместе с тем все еще есть работодатели, которые не принимают во внимание инклюзивность, хотя их количество сократилось с 37% в 2023 году до 27% в 2024 году.

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Кадровый голод заставляет работодателей нанимать на работу работников 50+, что раньше было редкостью. 2024 стал «прорывным» в этом вопросе, ведь 77% опрошенных работодателей заявили, что обращают внимание на кандидатов 50+ и нанимают их в случае соответствия профиля должности.

Еще 5% компаний планируют наем таких работников, но 18% опрошенных не нанимают и не планируют в будущем нанимать кандидатов 50+.

Чаще украинские организации нанимают женщин на должности, которые ранее занимали специалисты-мужчины. Подавляющее большинство, а это 64%, ​​компаний озвучило, что нанимают кандидаток на такие должности. Еще 11% планируют нанимать женщин, но 25% компаний не готовы идти на такой шаг.

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Несмотря на ситуацию в стране , 82% украинцев намерены и дальше работать на своем месте или найти новую работу.

4% планируют открыть в Украине бизнес, а 2% опрошенных хотят вернуться в страну по окончании войны.

Исследование выяснило, что только 6% украинцев не связывают свое будущее с родной страной, из них 5% ждут возможности уехать навсегда.

Справка Finance.ua:

В настоящее время в Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с решением жилищного вопроса для своих будущих работников. Киевский городской центр занятости предоставляет уникальные возможности для тех, кто мечтает о работе в столице.

Обычно праздничные и нерабочие дни имеют особые условия оплаты в соответствии с Кодексом законов о труде. Поскольку Рождество и Новый год приходятся на будние дни, украинцы имели бы дополнительные выходные или получили бы компенсацию за работу на праздники. Однако в 2024 году работники могут остаться без традиционных бонусов.

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