Работа в столице: какие вакансии с жильем в Киеве — Finance.ua

Работа в столице: какие вакансии с жильем в Киеве Сегодня 11:00 — Личные финансы

Работа в столице: какие вакансии с жильем в Киеве

В настоящее время в Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с решением жилищного вопроса для своих будущих работников.

Киевский городской центр занятости представляет уникальные возможности для тех, кто мечтает о работе в столице.

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Понимая значимость комфортных условий проживания для сотрудников, работодатели предлагают гибкие варианты поддержки. Это может быть как непосредственное предоставление жилья в формате общежития или хостела, так и система компенсаций, предусматривающая полное или частичное возмещение стоимости проживания.

Какие вакансии

Особенно привлекательны предложения для технических специалистов: саперы с заработной платой 74 535 гривен,

машинисты энергоблока — 37 000 гривен,

электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электростанций — 34 000 гривен.

Широкие возможности открываются и специалистам других отраслей. Столичные предприятия активно ищут юристов, специалистов по охране труда, бухгалтеров.

Нужны работники сферы обслуживания — официанты, повара, а также технический персонал — грузчики, контролеры пассажирского транспорта, водители троллейбуса, охранники и сортировщики. Для мастеров швейного дела есть интересные предложения.

В частности, диапазон зарплат на позицию швеи варьируется от 15 до 20 000 грн с предоставлением жилья.

Справка Finance.ua:

По данным Work.ua Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года. Напомним, что средняя зарплата по категории «Финансы, банк» в Украине составляет 19 000 грн.

Согласно статистике Work.ua, средняя зарплата в категории «Страхование» в Украине — 27 500 грн. Это медиана заработных плат по данным со 150 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца.

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