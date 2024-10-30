Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии — Finance.ua

Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии
Рынок страхования в Украине сегодня — один из самых динамичных секторов экономики, активно растет и нуждается в новых специалистах. Компании активно ищут новые таланты для укрепления своих команд. От квалифицированных специалистов до новичков — возможностей на рынке предостаточно. А сфера страхования показывает стабильный рост средних зарплат. Согласно статистике Work.ua, средняя зарплата в категории «Страхование» в Украине — 27 500 грн. Это медиана заработных плат по данным со 150 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца.
Вот подборка актуальных вакансий — возможно, именно здесь вы найдете работу мечты.
Специалист сектора сбора документов (страхование) в Universalna
20 000 грн, удаленно
Страховая Компания Universalna приглашает в команду Центра урегулирования ущерба специалиста по сбору документов и коммуникации. Готовы рассмотреть кандидатов из разных городов, поскольку работа дистанционная.
Основные обязанности:
- сбор и проверка базового пакета документов от Клиента и потерпевшего по заявленному страховому случаю (преимущественно договоры КАСКО и ОСУ);
- коммуникация с клиентами, пострадавшими по действиям, необходимым для подачи Страховщику необходимых документов. (телефон, мессенджеры на ПК — преимущественно);
- направление шаблонных запросов, писем и получение ответов на них. (в т.ч. запросы/уточнения/дополнения по документам при необходимости).
- ведение дела в системе Страховщика в части внесения информации из полученных документов;
- «Загрузка» в электронном виде полученных документов к делу в системе Страховщика.
Требования:
- полная занятость (дистанционно)
- понимание базовых принципов документооборота и базовых навыков работы с документами
- преимущество кандидатам с опытом работы в страховании и урегулировании ущерба, контакт-центрах.
- желательно высшее образование (экономическое, финансы, техническое).
Страховая компания предлагает официальное трудоустройство, бесплатное медицинское страхование работников и льготное медицинское страхование родственников. По желанию — современный, комфортный офис (Киев: бульвар Леси Украинки, 9, Машиностроительная, 44, также офисы во всех областных центрах)
Менеджер отдела страхования в Ingo
26 000 грн + комиссионные от продаж, Киев
Страховая компания приглашает менеджера в отдел страхования розничных клиентов. Вакансия не подразумевает холодные звонки и поиск клиентов. Нужно консультировать клиентов, которые сами обращаются в компанию по поводу покупки страховых продуктов.
Функциональные обязанности:
- продажи страховых продуктов розничным клиентам компании
- заключение и сопровождение договоров страхования
- консультирование по страховым продуктам
- пролонгации, кросс-продажи
Компания гарантирует официальное трудоустройство согласно законодательству Украины, а также «белую» заработную плату, которая стабильно выплачивается 2 раза в месяц. Она состоит из оклада и комиссионных на каждый заключенный договор страхования.
Специалист по работе с клиентами в Vuso
30 000 грн, Киев
Страховая компания с украинским капиталом Vuso ищет специалиста по работе с клиентами, который будет выполнять следующие задачи:
- работа с базой клиентов отделения: продлением договора, удержанием;
- кросс-продажи продуктов;
- работа с входящим потоком;
- работа с партнерами.
Среди требований к кандидатам на эту позицию:
- высшее образование;
- опыт работы в страховой или банковской сфере (будет преимуществом);
- умение и желание продавать и развиваться в сфере страхования;
- ответственность, усердие и коммуникабельность.
Компания предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии согласно КЗоТ Украины; график работы: с 09:00 до 18:00, с Пн-Пт; льготное страхование имущества и комфортные условия труда и демократичную атмосферу.
Специалист по страхованию и кредитованию в автобизнесе Video
40 000 грн, Киев
Ищут специалиста, обязанностями которого будет:
- работа с клиентами по продаже страховых продуктов;
- подбор денежных товаров (кредит, лизинг) для покупки авто.
Требования:
- опыт работы в сфере страхования, в банковской сфере от 1 года и более;
- свободное владение украинским языком;
- коммуникабельность, ответственность, настойчивость, усердие, внимательность;
- знание программы 1С.
В свою очередь компания предлагает официальное трудоустройство, соц. гарантии согласно КЗоТ, официальную заработную плату, возможность бронирования, медицинское страхование за счет компании, корпоративное обучение и работу в команде профессионалов.
Специалист по страхованию в Sense Bank
16 000 — 17 000 грн, Киев
Ищут человека, который будет:
- участвовать в организации/сопровождении процедуры страхования имущества, ценностей и сотрудников банка;
- взаимодействовать со страховыми компаниями для получения страхового возмещения;
- готовить материалы и отчеты по страхованию на рассмотрение коллегиальных органов банка;
- участвовать в формировании проектов и исполнении утвержденного бюджета доходов и расходов по направлению страхования, мобильной связи;
- производить оплату согласно счетам по договорам страхования, контролировать оплаты;
- взаимодействовать с другими подразделениями банка для получения согласований по дополнительным соглашениям и счетам к уплате;
- прорабатывать заявки на подключение/отключение сотрудников к мобильной связи, вести отчетность по направлению.
Вакансия на полную занятость, куда готовы взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера — обязательно с высшим образованием.
Обещают ежегодные пересмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка, бонусы за достижение КРІ, медицинское страхование, 28 дней ежегодного отпуска и дополнительные дни отпуска и другие бонусы.
Специалист Департамента урегулирования страховых случаев в «Княжа»
Киев
Страховая Компания «Княжа» приглашает на работу специалиста Департамента урегулирования страховых случаев г. Киев.
Функциональные обязанности:
- принятие документов от клиентов по страховым случаям;
- оформление страховых дел и решений.
Кандидатов поощряют полным социальным пакетом согласно КЗоТ Украины (в том числе официальный доход в полном объеме, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки); конкурентоспособной заработной платой и нормированным рабочим днем в столичном офисе.
Врач-координатор на полную или частичную занятость в Ingo
17 500, удаленно
Обязанности будущего работника:
- организация и координация экстренной и плановой медицинской помощи застрахованным лицам;
- принятие телефонных обращений от застрахованных лиц с фиксированием информации в базе данных;
- удаленное медицинское сопровождение застрахованного при наступлении страхового случая;
- проведение первичной медицинской экспертизы;
- контроль предоставления медицинских услуг.
Среди требований к кандидатам:
- базовое высшее медицинское образование, кроме стоматологического и фармацевтического направления;
- знание основ фармакологии;
- знание основных схем лечения в терапевтической и хирургической практиках;
- грамотный украинский, русский язык, хорошая дикция;
- навыки активного слушания и анализа ситуации.
Обещают официальные выплаты зарплаты 2 раза в месяц, оплачиваемые больничные, а также отпуск продолжительностью 25 дней.
Специалист по урегулированию ущерба медицинского страхования в Universalna
Киев, удаленно
Universalna, компания Всемирной финансовой группы Fairfax Канада, объявляет конкурс на вакансию Специалиста по урегулированию ущерба в медицинском страховании.
Требования к кандидату:
- Медицинское или фармацевтическое образование обязательно
- Опыт работы в страховании с аналогичным или схожим функционалом.
- Опытный пользователь компьютерных программ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 1С)
Обязанностями будет:
- Рассмотрение заявлений от физических лиц на возмещение ущерба
- Сотрудничество с брокерами по урегулированию дел на возмещение от физических лиц (письменно и в телефонном режиме)
- Предоставление клиентам/продавцам/представителям СК в регионах необходимых и исчерпывающих пояснений относительно условий договоров страхования, порядка действий, перечня необходимых документов при обращении застрахованных при подаче заявления на выплату
- Разъяснение клиентам о предоставлении необходимых документов. Пересмотр дела о наличии полного пакета документов
и т. д.
Universalna предлагает кандидатам своевременную и конкурентную оплату труда, перспективы карьерного роста, а также медицинское корпоративное страхование по истечении испытательного срока.
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