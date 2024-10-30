Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии — Finance.ua

Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии Сегодня 10:30 — Личные финансы

Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии

Рынок страхования в Украине сегодня — один из самых динамичных секторов экономики, активно растет и нуждается в новых специалистах. Компании активно ищут новые таланты для укрепления своих команд. От квалифицированных специалистов до новичков — возможностей на рынке предостаточно. А сфера страхования показывает стабильный рост средних зарплат. Согласно статистике Work.ua, средняя зарплата в категории «Страхование» в Украине — 27 500 грн. Это медиана заработных плат по данным со 150 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца.

Вот подборка актуальных вакансий — возможно, именно здесь вы найдете работу мечты.

20 000 грн, удаленно

Страховая Компания Universalna приглашает в команду Центра урегулирования ущерба специалиста по сбору документов и коммуникации. Готовы рассмотреть кандидатов из разных городов, поскольку работа дистанционная.

Основные обязанности:

сбор и проверка базового пакета документов от Клиента и потерпевшего по заявленному страховому случаю (преимущественно договоры КАСКО и ОСУ);

коммуникация с клиентами, пострадавшими по действиям, необходимым для подачи Страховщику необходимых документов. (телефон, мессенджеры на ПК — преимущественно);

направление шаблонных запросов, писем и получение ответов на них. (в т.ч. запросы/уточнения/дополнения по документам при необходимости).

ведение дела в системе Страховщика в части внесения информации из полученных документов;

«Загрузка» в электронном виде полученных документов к делу в системе Страховщика.

Требования:

полная занятость (дистанционно)

понимание базовых принципов документооборота и базовых навыков работы с документами

преимущество кандидатам с опытом работы в страховании и урегулировании ущерба, контакт-центрах.

желательно высшее образование (экономическое, финансы, техническое).

Страховая компания предлагает официальное трудоустройство, бесплатное медицинское страхование работников и льготное медицинское страхование родственников. По желанию — современный, комфортный офис (Киев: бульвар Леси Украинки, 9, Машиностроительная, 44, также офисы во всех областных центрах)

26 000 грн + комиссионные от продаж, Киев

Страховая компания приглашает менеджера в отдел страхования розничных клиентов. Вакансия не подразумевает холодные звонки и поиск клиентов. Нужно консультировать клиентов, которые сами обращаются в компанию по поводу покупки страховых продуктов.

Функциональные обязанности:

продажи страховых продуктов розничным клиентам компании

заключение и сопровождение договоров страхования

консультирование по страховым продуктам

пролонгации, кросс-продажи

Компания гарантирует официальное трудоустройство согласно законодательству Украины, а также «белую» заработную плату, которая стабильно выплачивается 2 раза в месяц. Она состоит из оклада и комиссионных на каждый заключенный договор страхования.

30 000 грн, Киев

Страховая компания с украинским капиталом Vuso ищет специалиста по работе с клиентами, который будет выполнять следующие задачи:

работа с базой клиентов отделения: продлением договора, удержанием;

кросс-продажи продуктов;

работа с входящим потоком;

работа с партнерами.

Среди требований к кандидатам на эту позицию:

высшее образование;

опыт работы в страховой или банковской сфере (будет преимуществом);

умение и желание продавать и развиваться в сфере страхования;

ответственность, усердие и коммуникабельность.

Компания предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии согласно КЗоТ Украины; график работы: с 09:00 до 18:00, с Пн-Пт; льготное страхование имущества и комфортные условия труда и демократичную атмосферу.

40 000 грн, Киев

Ищут специалиста, обязанностями которого будет:

работа с клиентами по продаже страховых продуктов;

подбор денежных товаров (кредит, лизинг) для покупки авто.

Требования:

опыт работы в сфере страхования, в банковской сфере от 1 года и более;

свободное владение украинским языком;

коммуникабельность, ответственность, настойчивость, усердие, внимательность;

знание программы 1С.

В свою очередь компания предлагает официальное трудоустройство, соц. гарантии согласно КЗоТ, официальную заработную плату, возможность бронирования, медицинское страхование за счет компании, корпоративное обучение и работу в команде профессионалов.

16 000 — 17 000 грн, Киев

Ищут человека, который будет:

участвовать в организации/сопровождении процедуры страхования имущества, ценностей и сотрудников банка;

взаимодействовать со страховыми компаниями для получения страхового возмещения;

готовить материалы и отчеты по страхованию на рассмотрение коллегиальных органов банка;

участвовать в формировании проектов и исполнении утвержденного бюджета доходов и расходов по направлению страхования, мобильной связи;

производить оплату согласно счетам по договорам страхования, контролировать оплаты;

взаимодействовать с другими подразделениями банка для получения согласований по дополнительным соглашениям и счетам к уплате;

прорабатывать заявки на подключение/отключение сотрудников к мобильной связи, вести отчетность по направлению.

Вакансия на полную занятость, куда готовы взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера — обязательно с высшим образованием.

Обещают ежегодные пересмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка, бонусы за достижение КРІ, медицинское страхование, 28 дней ежегодного отпуска и дополнительные дни отпуска и другие бонусы.

Киев

Страховая Компания «Княжа» приглашает на работу специалиста Департамента урегулирования страховых случаев г. Киев.

Функциональные обязанности:

принятие документов от клиентов по страховым случаям;

оформление страховых дел и решений.

Кандидатов поощряют полным социальным пакетом согласно КЗоТ Украины (в том числе официальный доход в полном объеме, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки); конкурентоспособной заработной платой и нормированным рабочим днем ​​в столичном офисе.

17 500, удаленно

Обязанности будущего работника:

организация и координация экстренной и плановой медицинской помощи застрахованным лицам;

принятие телефонных обращений от застрахованных лиц с фиксированием информации в базе данных;

удаленное медицинское сопровождение застрахованного при наступлении страхового случая;

проведение первичной медицинской экспертизы;

контроль предоставления медицинских услуг.

Среди требований к кандидатам:

базовое высшее медицинское образование, кроме стоматологического и фармацевтического направления;

знание основ фармакологии;

знание основных схем лечения в терапевтической и хирургической практиках;

грамотный украинский, русский язык, хорошая дикция;

навыки активного слушания и анализа ситуации.

Обещают официальные выплаты зарплаты 2 раза в месяц, оплачиваемые больничные, а также отпуск продолжительностью 25 дней.

Киев, удаленно

Universalna, компания Всемирной финансовой группы Fairfax Канада, объявляет конкурс на вакансию Специалиста по урегулированию ущерба в медицинском страховании.

Требования к кандидату:

Медицинское или фармацевтическое образование обязательно

Опыт работы в страховании с аналогичным или схожим функционалом.

Опытный пользователь компьютерных программ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 1С)

Обязанностями будет:

Рассмотрение заявлений от физических лиц на возмещение ущерба

Сотрудничество с брокерами по урегулированию дел на возмещение от физических лиц (письменно и в телефонном режиме)

Предоставление клиентам/продавцам/представителям СК в регионах необходимых и исчерпывающих пояснений относительно условий договоров страхования, порядка действий, перечня необходимых документов при обращении застрахованных при подаче заявления на выплату

Разъяснение клиентам о предоставлении необходимых документов. Пересмотр дела о наличии полного пакета документов и т. д.

Universalna предлагает кандидатам своевременную и конкурентную оплату труда, перспективы карьерного роста, а также медицинское корпоративное страхование по истечении испытательного срока.

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