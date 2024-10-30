Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии — Finance.ua

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Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии

Личные финансы
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Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии
Работа в сфере страхования: зарплаты и вакансии
Рынок страхования в Украине сегодня — один из самых динамичных секторов экономики, активно растет и нуждается в новых специалистах. Компании активно ищут новые таланты для укрепления своих команд. От квалифицированных специалистов до новичков — возможностей на рынке предостаточно. А сфера страхования показывает стабильный рост средних зарплат. Согласно статистике Work.ua, средняя зарплата в категории «Страхование» в Украине — 27 500 грн. Это медиана заработных плат по данным со 150 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца.
Вот подборка актуальных вакансий — возможно, именно здесь вы найдете работу мечты.

Специалист сектора сбора документов (страхование) в Universalna

20 000 грн, удаленно
Страховая Компания Universalna приглашает в команду Центра урегулирования ущерба специалиста по сбору документов и коммуникации. Готовы рассмотреть кандидатов из разных городов, поскольку работа дистанционная.
Основные обязанности:
  • сбор и проверка базового пакета документов от Клиента и потерпевшего по заявленному страховому случаю (преимущественно договоры КАСКО и ОСУ);
  • коммуникация с клиентами, пострадавшими по действиям, необходимым для подачи Страховщику необходимых документов. (телефон, мессенджеры на ПК — преимущественно);
  • направление шаблонных запросов, писем и получение ответов на них. (в т.ч. запросы/уточнения/дополнения по документам при необходимости).
  • ведение дела в системе Страховщика в части внесения информации из полученных документов;
  • «Загрузка» в электронном виде полученных документов к делу в системе Страховщика.
Требования:
  • полная занятость (дистанционно)
  • понимание базовых принципов документооборота и базовых навыков работы с документами
  • преимущество кандидатам с опытом работы в страховании и урегулировании ущерба, контакт-центрах.
  • желательно высшее образование (экономическое, финансы, техническое).
Страховая компания предлагает официальное трудоустройство, бесплатное медицинское страхование работников и льготное медицинское страхование родственников. По желанию — современный, комфортный офис (Киев: бульвар Леси Украинки, 9, Машиностроительная, 44, также офисы во всех областных центрах)

Менеджер отдела страхования в Ingo

26 000 грн + комиссионные от продаж, Киев
Страховая компания приглашает менеджера в отдел страхования розничных клиентов. Вакансия не подразумевает холодные звонки и поиск клиентов. Нужно консультировать клиентов, которые сами обращаются в компанию по поводу покупки страховых продуктов.
Функциональные обязанности:
  • продажи страховых продуктов розничным клиентам компании
  • заключение и сопровождение договоров страхования
  • консультирование по страховым продуктам
  • пролонгации, кросс-продажи
Компания гарантирует официальное трудоустройство согласно законодательству Украины, а также «белую» заработную плату, которая стабильно выплачивается 2 раза в месяц. Она состоит из оклада и комиссионных на каждый заключенный договор страхования.

Специалист по работе с клиентами в Vuso

30 000 грн, Киев
Страховая компания с украинским капиталом Vuso ищет специалиста по работе с клиентами, который будет выполнять следующие задачи:
  • работа с базой клиентов отделения: продлением договора, удержанием;
  • кросс-продажи продуктов;
  • работа с входящим потоком;
  • работа с партнерами.
Среди требований к кандидатам на эту позицию:
  • высшее образование;
  • опыт работы в страховой или банковской сфере (будет преимуществом);
  • умение и желание продавать и развиваться в сфере страхования;
  • ответственность, усердие и коммуникабельность.
Компания предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии согласно КЗоТ Украины; график работы: с 09:00 до 18:00, с Пн-Пт; льготное страхование имущества и комфортные условия труда и демократичную атмосферу.

Специалист по страхованию и кредитованию в автобизнесе Video

40 000 грн, Киев
Ищут специалиста, обязанностями которого будет:
  • работа с клиентами по продаже страховых продуктов;
  • подбор денежных товаров (кредит, лизинг) для покупки авто.
Требования:
  • опыт работы в сфере страхования, в банковской сфере от 1 года и более;
  • свободное владение украинским языком;
  • коммуникабельность, ответственность, настойчивость, усердие, внимательность;
  • знание программы 1С.
В свою очередь компания предлагает официальное трудоустройство, соц. гарантии согласно КЗоТ, официальную заработную плату, возможность бронирования, медицинское страхование за счет компании, корпоративное обучение и работу в команде профессионалов.

Специалист по страхованию в Sense Bank

16 000 — 17 000 грн, Киев
Ищут человека, который будет:
  • участвовать в организации/сопровождении процедуры страхования имущества, ценностей и сотрудников банка;
  • взаимодействовать со страховыми компаниями для получения страхового возмещения;
  • готовить материалы и отчеты по страхованию на рассмотрение коллегиальных органов банка;
  • участвовать в формировании проектов и исполнении утвержденного бюджета доходов и расходов по направлению страхования, мобильной связи;
  • производить оплату согласно счетам по договорам страхования, контролировать оплаты;
  • взаимодействовать с другими подразделениями банка для получения согласований по дополнительным соглашениям и счетам к уплате;
  • прорабатывать заявки на подключение/отключение сотрудников к мобильной связи, вести отчетность по направлению.
Вакансия на полную занятость, куда готовы взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера — обязательно с высшим образованием.
Обещают ежегодные пересмотры заработной платы в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка, бонусы за достижение КРІ, медицинское страхование, 28 дней ежегодного отпуска и дополнительные дни отпуска и другие бонусы.

Специалист Департамента урегулирования страховых случаев в «Княжа»

Киев
Страховая Компания «Княжа» приглашает на работу специалиста Департамента урегулирования страховых случаев г. Киев.
Функциональные обязанности:
  • принятие документов от клиентов по страховым случаям;
  • оформление страховых дел и решений.
Кандидатов поощряют полным социальным пакетом согласно КЗоТ Украины (в том числе официальный доход в полном объеме, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки); конкурентоспособной заработной платой и нормированным рабочим днем ​​в столичном офисе.

Врач-координатор на полную или частичную занятость в Ingo

17 500, удаленно
Обязанности будущего работника:
  • организация и координация экстренной и плановой медицинской помощи застрахованным лицам;
  • принятие телефонных обращений от застрахованных лиц с фиксированием информации в базе данных;
  • удаленное медицинское сопровождение застрахованного при наступлении страхового случая;
  • проведение первичной медицинской экспертизы;
  • контроль предоставления медицинских услуг.
Среди требований к кандидатам:
  • базовое высшее медицинское образование, кроме стоматологического и фармацевтического направления;
  • знание основ фармакологии;
  • знание основных схем лечения в терапевтической и хирургической практиках;
  • грамотный украинский, русский язык, хорошая дикция;
  • навыки активного слушания и анализа ситуации.
Обещают официальные выплаты зарплаты 2 раза в месяц, оплачиваемые больничные, а также отпуск продолжительностью 25 дней.

Специалист по урегулированию ущерба медицинского страхования в Universalna

Киев, удаленно
Universalna, компания Всемирной финансовой группы Fairfax Канада, объявляет конкурс на вакансию Специалиста по урегулированию ущерба в медицинском страховании.
Требования к кандидату:
  • Медицинское или фармацевтическое образование обязательно
  • Опыт работы в страховании с аналогичным или схожим функционалом.
  • Опытный пользователь компьютерных программ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 1С)
Обязанностями будет:
  • Рассмотрение заявлений от физических лиц на возмещение ущерба
  • Сотрудничество с брокерами по урегулированию дел на возмещение от физических лиц (письменно и в телефонном режиме)
  • Предоставление клиентам/продавцам/представителям СК в регионах необходимых и исчерпывающих пояснений относительно условий договоров страхования, порядка действий, перечня необходимых документов при обращении застрахованных при подаче заявления на выплату
  • Разъяснение клиентам о предоставлении необходимых документов. Пересмотр дела о наличии полного пакета документов и т. д.
Universalna предлагает кандидатам своевременную и конкурентную оплату труда, перспективы карьерного роста, а также медицинское корпоративное страхование по истечении испытательного срока.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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