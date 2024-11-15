Какие вакансии предлагают в финансовой сфере, МФО: ТОП-5 — Finance.ua

Какие вакансии предлагают в финансовой сфере, МФО: ТОП-5 Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие вакансии предлагают в финансовой сфере, МФО: ТОП-5

По данным Work.ua Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года.

Напомним, что средняя зарплата по категории «Финансы, банк» в Украине составляет 19 000 грн.

Зарплата 19 500 — 21 000 грн, Львов.

Полная занятость. Также готовы взять студента.

Что нужно делать: консультировать клиентов в отделении и по телефону, выдавать кредиты и принимать платежи, соблюдать корпоративные стандарты.

Компания предлагает: оплачиваемую стажировку с официальным оформлением с 1-го дня, достойную заработную плату, выплачиваемую всегда вовремя, премии и классные подарки за результативность, удобный и гибкий график: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 11:00 до 20:00, 2/2 с 08:00 до 20:00.

Зарплата 15 000 — 30 000 грн, Полтава.

Компания предлагает официальное трудоустройство с первого дня работы. Стабильная и своевременная заработная плата. Первый месяц — фиксированная ставка 10,000 грн + гарантированные 3,000 грн. Участие в бонусной системе уже с первых дней работы, возможный доход от 15 000−30 000 зависит от результатов вашей работы. На выбор стандартный график работы. Оплачиваемые 24 дня отпуска и больничный. Карьерный рост в компании.

Зарплата 40 000 — 60 000 грн, Киев

Работа — удаленный формат, но первая встреча в офисе в г. в Киеве.

Обязанности. Изучение финансовых рынков и прогнозирование движения цен, реализация торговых стратегий с помощью наших опытных специалистов, анализ и оценка собственных торговых соглашений, определение ошибок и упущений, и определение путей исправления ошибок. Обучение (прохождение тренингов, курсов).

Зарплата при собеседовании, Киев.

Требования: знание основ бухгалтерского учета и аудита.

Зарплата при собеседовании, город Луцк.

Что нужно делать? Готовить отчеты и презентации в установленные сроки. Проводить экономический анализ характеристик реализации. Выполнять план/факт анализ показателей деятельности. Анализ эффективности деятельности АЗК. Участвовать в автоматизации процессов компании.

Справка Finance.ua:

На рынке труда в 2024 году наблюдается большой спрос на специалистов по аналитике данных, кибербезопасности и финансовым технологиям. Однако традиционные должности, такие как кассиры и операторы колл-центра, все еще остаются популярными.

Благодаря многочисленным преимуществам удаленной работы для работодателей и работников, она остается актуальной. Все большее число работодателей признают, что высококвалифицированные и креативные специалисты могут выполнять работу удаленно и быть такими же продуктивными.

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