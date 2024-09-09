С 2022 года все больше айтишников работают в небольших компаниях — Finance.ua

С 2022 года все больше айтишников работают в небольших компаниях Сегодня 11:45 — Личные финансы

С 2022 года все больше айтишников работают в небольших компаниях

10 лет назад в Украине доминировали небольшие компании на 50 или менее человек: в них работали 41% айтишников. Почти столько же работали в компаниях на 50−1000 человек — 39%. В крупных компаниях на 1000 или более сотрудников работало 19% айтишников.

Об этом говорится в исследовании Dou.Ua.

С 2017 года начался активный рост компаний: доля айтишников, работающих в компаниях с 1000 или более лицами, выросла с 16% в 2017 году до 29% в 2022 году. После полномасштабного вторжения тенденция изменилась: два года подряд доля специалистов в крупных компаниях снижается (сейчас здесь работают 22% айтишников).

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Доля специалистов, работающих в небольших компаниях до 50 человек, с 2022 года выросла с 26% до 31%, а в компаниях среднего размера (от 50 до 1000 специалистов) — с 45% до 47%.

Продуктовые компании чаще всего среднего размера: 56% задействованных в продукте айтишников работают в компаниях на 50−1000 сотрудников. Большие компании чаще имеют сервисную модель: 38% сотрудников сервисных компаний работают в компаниях на 1000 и более человек. Стартапы в основном небольшие: 78% их сотрудников работают в компаниях до 50 человек. Аустафинговые компании не обладают ярко выраженной спецификой размера компаний.

Гиг-контракты набирают обороты

ІТ-компании в Украине преимущественно работают с ФЛП: так оформлены 73% айтишников.

Пик ФЛП в ІТ-компаниях пришелся на 2021−22 годы: тогда 86−87% айтишников были оформлены таким образом. С 2018 года доля ФЛП постоянно росла как за счет уменьшения доли айтишников, оформленных согласно КЗоТ, так и за счет тех, кто получал деньги «в конверте».

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С 2023 года тенденция изменилась: доля ФЛП падает из-за появления гиг-контрактов. Сейчас у 13% айтишников есть гиг-контракты. Понемногу растет и доля специалистов, оформленных согласно КЗоТ, однако здесь рост не такой существенный: сейчас так работают 9% айтишников.

Наиболее активно переходят с ФЛП на гиг-контракты продуктовые и сервисные компании: 15% айтишников в продукте и 13% в сервисных компаниях имеют гиг-контракты. Аустафинговые компании делают это реже: 86% сотрудничающих с ними айтишников имеют ФЛП и лишь 8% гиг-контракт. Стартапы также преимущественно используют ФЛП (74%) и довольно часто вообще не оформляют сотрудничество с айтишниками (14%).

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