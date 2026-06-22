Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (инфографика)

Авторы исследования отмечают, что прошлогодняя публичная главная цифра ($7,400) считала оклад плюс бонусы (совокупный доход), а нынешняя ($5,800) — базовый оклад. Если сравнивать доход с доходом: медиана месячного дохода за 2025 год в выборке — около $6,480. Прошлогодняя публикация приводила более высокую цифру ($7,400), но она считалась по другой методике, поэтому прямое сопоставление некорректно.
Зарплаты по ролям
Разрыв между ролями значительно больше любой годовой динамики.
CRO/CSO показали наибольший годовой скачок (+21.1%): спрос на руководителей, прямо отвечающих за доход, возобновляется. А CTO, лидер по абсолютному уровню ($8,000), за год не изменились: потолок высокооплачиваемой технической роли, похоже, достигнут.
Совокупный доход в 2025 году
Оклад — это текущая ставка. Но настоящий доход управляющего сформировывают к тому же бонусы.
Медиана совокупного годового дохода за 2025 год составила $77,800 (N=207), или около $6,480/мес. Нижняя четверть — $54,000, верхняя — $115,000, а топ-10% управленцев получили более $150,000 в год. Расчетный годовой бонус в медиане составил около $6,600: две трети участников (67%) имели бонус свыше $1,000, а третья — нулевой или символический.
Интереснее всего открывается в разрезе ролей, потому что бонусы заметно перетасовывают рейтинг по сравнению с «голым» окладом:
По окладу рынок возглавляет CTO, но по совокупному доходу вперед выходит CEO. Причина — бонус: у CEO он достигает 36% годового дохода ($26,000), у CPO — 22% ($22,000). CTO имеют высокий оклад, но скромную переменную часть (6.2%), а CMO в медиане работают фактически без бонуса.
Что на самом деле определяет доход
Самая сильная статистическая связь дает годовой оборот компании (r=0.35, p<0.001). Топы в компаниях с оборотом $100M+ имеют медиану $7,250, на 142% больше, чем в компаниях до $1M ($3,000). Далее по силе воздействия:
продукт против аутсорсинга: продуктовые компании платят на +44% больше ($6,500 против $4,500 медианы). Это стабильный тренд с 2021 года;
венчурное финансирование: компании с капиталом VC/PE дают +48% ($7,500 против $5,075 у компаний на собственном капитале);
иностранный головной офис: +32% к медиане, причем независимо от того, где физически живут IT-топы.
А возраст как фактор статистически незначимый (p>0.05), образование дает только индикативные отличия, опыт коррелирует слабо (r=0.20). Другими словами, карьерный выбор компании (тип, капитал, юрисдикция) влияет на компенсацию сильнее, чем годы в резюме.
На пересечении этих факторов формируется «золотой профиль «: продукт плюс венчурный капитал плюс иностранный головной офис дает медиане $10,000 (индикативно, N=11) против $4,500 для аутсорсинга на собственном капитале с офисом в Украине. Разница +122%.
Отдельно об иностранном головном офисе, потому что это практический вывод для владельцев. Топы, живущие в Украине, но работающие в компании с иностранным офисом, получают медиану $6,000, на 29% больше, чем при украинском офисе ($4,650).
Среди тех, кто за границей, действует та же закономерность ($7,000 против $5,600).
Founding CEO и CPO
Наемные CEO имеют медианный оклад $7,750/мес., на 55% выше оклада CEO-учредителей ($5,000). Но если посмотреть на совокупный годовой доход за 2025 год (оклад плюс все фактически полученные выплаты), медианы почти совпадают: $108,000 у учредителей (N=15) против $110,500 у наемных (N=10).
Феномен CPO. Это самая динамичная роль последних лет: +75% к медиане оклада за 5 лет ($4,000 в 2021 году против $7,000 в 2026).
Каждый третий руководитель до сих пор без бонуса
Структура компенсации украинского C-level по-прежнему преимущественно фиксирована. 66% руководителей получают 80% дохода окладом, а 36% работают на чистой фиксированной ставке вообще без переменной части. Преимущественно переменная структура (variable-dominant, более 50% переменной части) имеет только 7.6% участников.
Изменение зарплаты по сроку работы
Топы со стажем до 1 года у компании имеют медианный прирост ставки +8.3% за год, и 55% получили повышение. А руководители со стажем 5+ лет имеют медианный YoY 0%: только 38% получили повышение, тогда как остальные 62% получают ту же ставку, что и год назад.
Вывод прямой: рыночная переоценка компенсации происходит в момент перехода, а не скапливается внутри компании со временем.
Когда спросили, почему топы покидают компанию, главной причиной оказалась не зарплата: