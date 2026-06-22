Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (инфографика)

Медиана фиксированного месячного оклада C-level в украинском IT в 2026 году составляет $5,800 net.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Indigo — Tech Recruiters и. Gidni — Executive Search

Авторы исследования отмечают, что $5,800 — это общерыночный ориентир, а не бенчмарк для конкретной роли. Зарплатную вилку позиции корректно смотреть по ролям.

Медиана месячного оклада C-level в IT в 2026 году составляет $5,800 net. Распределение вокруг нее:

P25 (нижняя четверть): $4,000;

Медиана: $5,800;

P75 (верхняя четверть): $8,000;

P90 (топ 10%): $10,950;

Среднее (mean): $6,428.

Медиана и распределение оклада 2026, Инфографика: indigo.co.ua

Вопрос «зарплаты вверх или вниз?» корректно ставить не агрегату, а тем же респондентам: как изменилась их ставка за год. И здесь картина однозначная:

47.6% повысили ставку (медиана +$800, или +16.7%);

45.2% остались без изменений;

только 7.2% снизили (медиана — $1,000).

Повышений почти в семь раз больше, чем понижений. То есть на уровне людей динамика — это рост, несмотря на стабильную агрегатную медиану.

Авторы исследования отмечают, что прошлогодняя публичная главная цифра ($7,400) считала оклад плюс бонусы (совокупный доход), а нынешняя ($5,800) — базовый оклад. Если сравнивать доход с доходом: медиана месячного дохода за 2025 год в выборке — около $6,480. Прошлогодняя публикация приводила более высокую цифру ($7,400), но она считалась по другой методике, поэтому прямое сопоставление некорректно.

Кросс-годичный тренд медианы оклада 2018−2026, Инфографика: indigo.co.ua

Зарплаты по ролям

Разрыв между ролями значительно больше любой годовой динамики.

Медианы оклада за 2026 год, Инфографика: indigo.co.ua

CRO/CSO показали наибольший годовой скачок (+21.1%): спрос на руководителей, прямо отвечающих за доход, возобновляется. А CTO, лидер по абсолютному уровню ($8,000), за год не изменились: потолок высокооплачиваемой технической роли, похоже, достигнут.

Совокупный доход в 2025 году

Оклад — это текущая ставка. Но настоящий доход управляющего сформировывают к тому же бонусы.

Медиана совокупного годового дохода за 2025 год составила $77,800 (N=207), или около $6,480/мес. Нижняя четверть — $54,000, верхняя — $115,000, а топ-10% управленцев получили более $150,000 в год. Расчетный годовой бонус в медиане составил около $6,600: две трети участников (67%) имели бонус свыше $1,000, а третья — нулевой или символический.

Интереснее всего открывается в разрезе ролей, потому что бонусы заметно перетасовывают рейтинг по сравнению с «голым» окладом:

Месячный доход CxO в 2025, Инфографика: indigo.co.ua

По окладу рынок возглавляет CTO, но по совокупному доходу вперед выходит CEO. Причина — бонус: у CEO он достигает 36% годового дохода ($26,000), у CPO — 22% ($22,000). CTO имеют высокий оклад, но скромную переменную часть (6.2%), а CMO в медиане работают фактически без бонуса.

Месячный доход CxO в 2025, Инфографика: indigo.co.ua

Что на самом деле определяет доход

Самая сильная статистическая связь дает годовой оборот компании (r=0.35, p<0.001). Топы в компаниях с оборотом $100M+ имеют медиану $7,250, на 142% больше, чем в компаниях до $1M ($3,000). Далее по силе воздействия:

продукт против аутсорсинга: продуктовые компании платят на +44% больше ($6,500 против $4,500 медианы). Это стабильный тренд с 2021 года;

венчурное финансирование: компании с капиталом VC/PE дают +48% ($7,500 против $5,075 у компаний на собственном капитале);

иностранный головной офис: +32% к медиане, причем независимо от того, где физически живут IT-топы.

А возраст как фактор статистически незначимый (p>0.05), образование дает только индикативные отличия, опыт коррелирует слабо (r=0.20). Другими словами, карьерный выбор компании (тип, капитал, юрисдикция) влияет на компенсацию сильнее, чем годы в резюме.

На пересечении этих факторов формируется «золотой профиль «: продукт плюс венчурный капитал плюс иностранный головной офис дает медиане $10,000 (индикативно, N=11) против $4,500 для аутсорсинга на собственном капитале с офисом в Украине. Разница +122%.

«Золотой» профиль CxO, Инфографика: indigo.co.ua

Отдельно об иностранном головном офисе, потому что это практический вывод для владельцев. Топы, живущие в Украине, но работающие в компании с иностранным офисом, получают медиану $6,000, на 29% больше, чем при украинском офисе ($4,650).

Среди тех, кто за границей, действует та же закономерность ($7,000 против $5,600).

Founding CEO и CPO

Наемные CEO имеют медианный оклад $7,750/мес., на 55% выше оклада CEO-учредителей ($5,000). Но если посмотреть на совокупный годовой доход за 2025 год (оклад плюс все фактически полученные выплаты), медианы почти совпадают: $108,000 у учредителей (N=15) против $110,500 у наемных (N=10).

Феномен CPO. Это самая динамичная роль последних лет: +75% к медиане оклада за 5 лет ($4,000 в 2021 году против $7,000 в 2026).

Каждый третий руководитель до сих пор без бонуса

Структура компенсации украинского C-level по-прежнему преимущественно фиксирована. 66% руководителей получают 80% дохода окладом, а 36% работают на чистой фиксированной ставке вообще без переменной части. Преимущественно переменная структура (variable-dominant, более 50% переменной части) имеет только 7.6% участников.

Изменение зарплаты по сроку работы

Топы со стажем до 1 года у компании имеют медианный прирост ставки +8.3% за год, и 55% получили повышение. А руководители со стажем 5+ лет имеют медианный YoY 0%: только 38% получили повышение, тогда как остальные 62% получают ту же ставку, что и год назад.

Вывод прямой: рыночная переоценка компенсации происходит в момент перехода, а не скапливается внутри компании со временем.

YoY изменение зарплаты по сроку работы, Инфографика: indigo.co.ua

Когда спросили, почему топы покидают компанию, главной причиной оказалась не зарплата:

расхождение в ценностях или культуре: 43.8%;

поиск более масштабных вызовов: 26.2%;

финансовая нестабильность компании: 24,8%;

неудовлетворительная компенсация: всего 19.5%.

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