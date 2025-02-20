FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций — Finance.ua

FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций Сегодня 04:11 — Криптовалюта

FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций

18 февраля 2025 года обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о начале выплат компенсаций кредиторами.

пресс-релизе говорится, что клиенты должны ожидать получения средств в течение одного-трех рабочих дней.

Кроме того, в FTX объявили, что вторая ожидаемая дата подачи претензий будет 11 апреля 2025 года, а последующие выплаты должны начаться 30 мая того же года.

FTX USERS RECEIVING FUNDS



Users with FTX claims of under $50,000 have started to receive funds today through distribution providers Kraken and Bitgo.



This wave of creditors represents approximately $1.2B in value. pic.twitter.com/SFGdsNOrBS — Arkham (@arkham) February 18, 2025

Главный исполнительный директор FTX Debtors Джон Дж. Рэй III заявил:

«Мы рады начать выплаты сегодня и установить график для нашей следующей выплаты. FTX благодарна нашим клиентам и кредиторам за терпение и сотрудничество в течение этого сложного процесса. Наша работа еще не завершена — мы намерены продолжать наши усилия по возобновлению и возврату средств другим классам требований».

Отметим, выплаты производятся через криптобиржи FTX, BitGo и Kraken. Вечером 18 февраля эксперты Arkham заявили, что пользователи, чьи требования к FTX составляют менее $50 000, начали получать средства через Kraken и BitGo. По их данным, эта группа кредиторов в целом претендует на примерно $1,2 млрд.

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