FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций — Finance.ua

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FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций

Криптовалюта
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FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций
FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций
18 февраля 2025 года обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о начале выплат компенсаций кредиторами.
В пресс-релизе говорится, что клиенты должны ожидать получения средств в течение одного-трех рабочих дней.
Кроме того, в FTX объявили, что вторая ожидаемая дата подачи претензий будет 11 апреля 2025 года, а последующие выплаты должны начаться 30 мая того же года.
Главный исполнительный директор FTX Debtors Джон Дж. Рэй III заявил:
«Мы рады начать выплаты сегодня и установить график для нашей следующей выплаты. FTX благодарна нашим клиентам и кредиторам за терпение и сотрудничество в течение этого сложного процесса. Наша работа еще не завершена — мы намерены продолжать наши усилия по возобновлению и возврату средств другим классам требований».
Отметим, выплаты производятся через криптобиржи FTX, BitGo и Kraken. Вечером 18 февраля эксперты Arkham заявили, что пользователи, чьи требования к FTX составляют менее $50 000, начали получать средства через Kraken и BitGo. По их данным, эта группа кредиторов в целом претендует на примерно $1,2 млрд.
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По материалам:
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