Мошенничество в Telegram: атаки на криптоинвесторов выросли на 2000% — Finance.ua
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Мошенничество в Telegram: атаки на криптоинвесторов выросли на 2000%

Криптовалюта
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Мошенничество в Telegram: атаки на криптоинвесторов выросли на 2000%
Мошенничество в Telegram: атаки на криптоинвесторов выросли на 2000%
Количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.
Об этом сообщила компания по блокчейн-безопасности Scam Sniffer, пишет The Block.

Новая тактика мошенников

Отмечается, что методы мошенников в криптомошенничестве превосходят традиционные фишинговые атаки по уровню утонченности.
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Злоумышленники проникают в легитимные криптосообщества в Telegram, маскируясь под авторитетных участников и присылая с виду безопасные приглашения.
Цель — обмануть пользователей через фальшивые процессы верификации.
«Это не ваши типичные мошенничества с „подключением кошелька“. Злоумышленники распространяют сложное вредоносное программное обеспечение через фальшивые боты для верификации, фейковые торговые группы, поддельные группы для получения airdrop и „эксклюзивные“ альфа-группы», — объясняет Scam Snif.

Как работает схема

Как только жертва проходит фальшивую верификацию, в ее буфер обмена встраивается вредоносный код, загружающий вредоносное программное обеспечение.
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Это позволяет злоумышленникам получать доступ к паролям, криптокошелькам и данным браузера.
Эксперты отмечают, что мошенники изменили тактику, поскольку криптопользователи стали более осмотрительными оносительно традиционных схем мошенничества.
Благодаря Telegram, широко используемому в криптосообществах, злоумышленники значительно расширяют охват.
«Помните: ни один легитимный криптосервис никогда не попросит вас выполнять команды, устанавливать программное обеспечение для верификации или запускать скрипты из вашего буфера обмена», — предостерегает Scam Sniffer.
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Данные компании Chainalysis подчеркивают масштабы угрозы. Ущерб от мошенничеств и хакерских атак в сфере криптовалюты в 2024 году достиг $2,2 миллиарда, что на 24% больше, чем в предыдущем году.
Основная часть этих незаконных действий приходится на децентрализованные финансовые платформы (DeFi).
Эксперты призывают криптоинвесторов быть бдительными, особенно на таких платформах, как Telegram.
По материалам:
mezha.media
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