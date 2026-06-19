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Qantas запустит самый длинный в мире беспересадочный рейс

Финтех и Карты
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Авиакомпания Qantas планирует запустить, как она утверждает, самый длинный в мире беспересадочный коммерческий рейс в октябре 2027 года.
Как пишет Fox News, он будет соединять Сидней и Лондон, а его продолжительность, как ожидается, составит до 22 часов.
В среду австралийская авиакомпания объявила о начале беспересадочных рейсов между двумя городами в рамках долгожданной инициативы Project Sunrise, целью которой является прямое сообщение восточного побережья Австралии с основными мировыми направлениями.
Интересно, что Qantas представила первый из своих специально модифицированных самолетов Airbus A350−1000ULR на заводе Airbus в Тулузе, Франция. Самолет был модифицирован для сверхдалеких перелетов и оснащен дополнительным топливным баком объемом 20 000 литров, что позволяет ему совершать беспересадочные перелеты на расстояние более 16 000 километров.
Маршрут Сидней-Лондон станет первым беспересадочным рейсом между восточным побережьем Австралии и Великобританией. По данным Qantas, новые рейсы сократят время в пути на целых четыре часа по сравнению с существующими маршрутами с одной пересадкой.
«С тех пор как мы впервые совершили полет по „кенгуру-маршруту“ в 1947 году, где мы семь раз останавливались на пути в Лондон, каждое поколение самолетов сокращало время в пути на одну остановку. Сегодня мы сокращаем последнюю», — заявила генеральный директор Qantas Group Ванесса Хадсон в своем заявлении.
Запуск является важной вехой для проекта Sunrise — инициативы, впервые объявленной Qantas в 2017 году, направленной на расширение возможностей коммерческих дальнемагистральных перевозок.
Qantas сообщила, что самолеты A350−1000ULR разработаны специально для этого проекта и будут перевозить 238 пассажиров в четырех классах обслуживания. Авиакомпания планирует получить 12 таких самолетов.
Перевозчик заявил, что билеты на прямые рейсы Сидней-Лондон поступят в продажу в феврале 2027 года, а запуск рейсов состоится позже того же года.
Qantas ссылается на недавние исследования, свидетельствующие о росте спроса на сверхдальние перелеты: 70% опрошенных австралийцев заявили, что готовы рассмотреть возможность бронирования прямого рейса такой продолжительности. По данным авиакомпании, среди пассажиров премиум-класса интерес вырос до 80%.
По материалам:
УНІАН
Финтех
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