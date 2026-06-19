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ИИ используют уже более 30% агропроизводителей — исследование

Финтех и Карты
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ИИ используют уже более 30% агропроизводителей — исследование
ИИ используют уже более 30% агропроизводителей — исследование
Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе уже используют более 30% украинских агропроизводителей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Цифровое Агро 2026. Технологии, которые переводят аграриев с полей в офисы», которое провели агромедиа и образовательная платформа «Aggeek» с участием 50 инновационных агрокомпаний, обрабатывающих более 2,2 млн га земель. Это около 10% земельного банка страны. Также были опрошены 2 тыс. участников онлайн.
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«Сельское хозяйство — это та сфера, где искусственный интеллект сейчас будет иметь меньшее влияние, если сравнивать с другими индустриями. Однако более 30% агропроизводителей так или иначе используют искусственный интеллект в своей работе. Пока он в основном применяется для точечных функций, а не для принятия профессиональных агрономических решений», — отметил директор агромедиа Станислав Шум агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, внедрение ИИ в агросекторе осложняется тем, что в нем гораздо медленнее накапливаются данные, необходимые для обучения алгоритмам, чем в других отраслях. Кроме того, аграрии не всегда готовы полагаться на данные, полученные в других хозяйствах, поэтому использование ИИ для профессиональных агрономических рекомендаций пока остается ограниченным.

Сколько агрокомпаний работают с ИИ

  • Согласно исследованию, 52% уже работающих с ИИ агрокомпаний используют его через телеграм-боты.
  • Еще 30% применяют технологию для прогнозирования урожайности,
  • 16% - для оценки рисков болезней и вредителей,
  • по 8% - для определения зон посева и планирования внесения средств защиты растений (СЗР).
  • Всего 3% используют искусственный интеллект для планирования уборки урожая и логистики.
В то же время, 46% агропроизводителей планируют внедрять так называемых AI-агентов.
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Высокий уровень цифровизации агросектора

Наиболее распространенными цифровыми технологиями являются:
  • GPS-мониторинг техники (88% опрошенных компаний),
  • спутниковый мониторинг развития посевов (81%),
  • системы управления хозяйством Farm Management Systems (80%),
  • автопилоты для техники (80%),
  • навигационные системы (75%)
  • использование дронов для внесения средств защиты растений (60%).
Одним из наиболее динамичных направлений цифровизации остается использование агродронов.
Чаще их применяют для десикации посевов (42% респондентов), внесения инсектицидов (30%), фунгицидов (29%) и мониторинга полей (27%). Для внесения гербицидов дроны используют 18% агрокомпаний, для подкормки удобрениями — 8%.
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Ранее Finance.ua писал, что искусственный интеллект становится настолько популярным среди работников, что компании начинают ограничивать его использование из-за высоких затрат.
Руководители все чаще устанавливают лимиты на так называемые токены — единицы данных, за которые берут плату сервисы типа ChatGPT, Claude или Gemini.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Финтех
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