ИИ используют уже более 30% агропроизводителей — исследование Сегодня 21:22 — Финтех и Карты

ИИ используют уже более 30% агропроизводителей — исследование

Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе уже используют более 30% украинских агропроизводителей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Цифровое Агро 2026. Технологии, которые переводят аграриев с полей в офисы», которое провели агромедиа и образовательная платформа «Aggeek» с участием 50 инновационных агрокомпаний, обрабатывающих более 2,2 млн га земель. Это около 10% земельного банка страны. Также были опрошены 2 тыс. участников онлайн.

«Сельское хозяйство — это та сфера, где искусственный интеллект сейчас будет иметь меньшее влияние, если сравнивать с другими индустриями. Однако более 30% агропроизводителей так или иначе используют искусственный интеллект в своей работе. Пока он в основном применяется для точечных функций, а не для принятия профессиональных агрономических решений», — отметил директор агромедиа Станислав Шум агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, внедрение ИИ в агросекторе осложняется тем, что в нем гораздо медленнее накапливаются данные, необходимые для обучения алгоритмам, чем в других отраслях. Кроме того, аграрии не всегда готовы полагаться на данные, полученные в других хозяйствах, поэтому использование ИИ для профессиональных агрономических рекомендаций пока остается ограниченным.

Сколько агрокомпаний работают с ИИ

Согласно исследованию, 52% уже работающих с ИИ агрокомпаний используют его через телеграм-боты.

Еще 30% применяют технологию для прогнозирования урожайности,

16% - для оценки рисков болезней и вредителей,

по 8% - для определения зон посева и планирования внесения средств защиты растений (СЗР).

Всего 3% используют искусственный интеллект для планирования уборки урожая и логистики.

В то же время, 46% агропроизводителей планируют внедрять так называемых AI-агентов.

Читайте также Лучшие для урожаев: в каких областях Украины самые плодородные почвы

Высокий уровень цифровизации агросектора

Наиболее распространенными цифровыми технологиями являются:

GPS-мониторинг техники (88% опрошенных компаний),

спутниковый мониторинг развития посевов (81%),

системы управления хозяйством Farm Management Systems (80%),

автопилоты для техники (80%),

навигационные системы (75%)

использование дронов для внесения средств защиты растений (60%).

Одним из наиболее динамичных направлений цифровизации остается использование агродронов.

Чаще их применяют для десикации посевов (42% респондентов), внесения инсектицидов (30%), фунгицидов (29%) и мониторинга полей (27%). Для внесения гербицидов дроны используют 18% агрокомпаний, для подкормки удобрениями — 8%.

Читайте также В компаниях начинают ограничивать использование ИИ из-за резкого роста расходов

Ранее Finance.ua писал , что искусственный интеллект становится настолько популярным среди работников, что компании начинают ограничивать его использование из-за высоких затрат.

Руководители все чаще устанавливают лимиты на так называемые токены — единицы данных, за которые берут плату сервисы типа ChatGPT, Claude или Gemini.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.