В компаниях начинают ограничивать использование ИИ из-за резкого роста расходов

По данным платформы AlphaSense, во втором квартале 2026 года слово «токены» упоминали во время 129 конференц-звонков компаний с инвесторами. Для сравнения, в предыдущем квартале таких упоминаний было всего 57.
Ограничения уже были введены или тестированы в ряде крупных компаний, в частности Coinbase и Walmart. Amazon также отказалась от внутреннего рейтинга использования токенов.
Расходы бизнеса на ИИ
По данным индекса искусственного интеллекта Ramp, на который ссылаются журналисты, в мае технологические и медийные компании в среднем тратили на ИИ 66 долларов на одного работника против 59 долларов месяцем ранее.
В некоторых стартапах искусственный интеллект уже частично заменяет новый наем. Генеральный директор компании MindFort Брендон Вайсех заявил, что до появления современных ИИ-инструментов для достижения нынешних результатов его компании понадобилось бы около 20 сотрудников вместо шести.
Business Insider пишет, что вскоре доступ к самым мощным моделям искусственного интеллекта может стать особым преимуществом внутри компаний.
Уже сейчас кандидаты на собеседования все чаще интересуются, какие ИИ-инструменты будут доступны на новой работе и существуют ли ограничения на их использование.