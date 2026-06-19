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В компаниях начинают ограничивать использование ИИ из-за резкого роста расходов

Технологии&Авто
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Руководители все чаще устанавливают лимиты
Руководители все чаще устанавливают лимиты
Искусственный интеллект становится настолько популярен среди работников, что компании начинают ограничивать его использование из-за высоких затрат.
Об этом сообщает Business Insider.
Руководители все чаще устанавливают лимиты на так называемые токены — единицы данных, за которые берут плату сервисы типа ChatGPT, Claude или Gemini.

Как работники используют искусственный интеллект

Основатель американской ИИ-компании Pylon Марти Каусас рассказал изданию, что расходы его компании на сервисы Anthropic могли возрасти более чем втрое после расширения штата до 150 работников.
По его словам, счет мог составить 1,4 млн долларов, поэтому компания решила ввести ограничения для части сотрудников.
Еще несколько месяцев назад многие компании, напротив, поощряли работников активнее использовать ИИ. В некоторых даже создавали рейтинги сотрудников по количеству использованных токенов.
По данным платформы AlphaSense, во втором квартале 2026 года слово «токены» упоминали во время 129 конференц-звонков компаний с инвесторами. Для сравнения, в предыдущем квартале таких упоминаний было всего 57.
Ограничения уже были введены или тестированы в ряде крупных компаний, в частности Coinbase и Walmart. Amazon также отказалась от внутреннего рейтинга использования токенов.

Расходы бизнеса на ИИ

По данным индекса искусственного интеллекта Ramp, на который ссылаются журналисты, в мае технологические и медийные компании в среднем тратили на ИИ 66 долларов на одного работника против 59 долларов месяцем ранее.
В некоторых стартапах искусственный интеллект уже частично заменяет новый наем. Генеральный директор компании MindFort Брендон Вайсех заявил, что до появления современных ИИ-инструментов для достижения нынешних результатов его компании понадобилось бы около 20 сотрудников вместо шести.
Business Insider пишет, что вскоре доступ к самым мощным моделям искусственного интеллекта может стать особым преимуществом внутри компаний.
Уже сейчас кандидаты на собеседования все чаще интересуются, какие ИИ-инструменты будут доступны на новой работе и существуют ли ограничения на их использование.
По материалам:
ain
ИИТехнологии
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