Ошибки ИИ-трансформации в Meta: Цукерберг пообещал больше никого не увольнять в этом году
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что компания допустила ошибки при трансформации рабочих процессов из-за развития искусственного интеллекта. В то же время, он заверил, что Meta не планирует новых масштабных сокращений до конца года.
Об этом сообщает Reuters.
Meta признает риски трансформации и обещает стабильность
Заявление прозвучало на фоне многомиллиардных инвестиций компании в ИИ и масштабной внутренней реорганизации, сообщает Reuters.
«Учитывая сложность этих изменений, мы допустили ошибки и, почти наверное, допустим еще», — написал Цукерберг во внутренней записке для сотрудников и добавил, что руководство стремится обеспечить как можно большую стабильность для работников в период трансформации.
Генеральный директор Meta также сообщил, что у всей компании больше не будет никаких увольнений в этом году.
Он добавил: «Я не хочу давать лишних обещаний, поскольку мир меняется в направлениях, которые выходят за пределы нашего контроля».
Реорганизация компании и перераспределение персонала
В мае Meta провела масштабную реструктуризацию, сократив около 10% своей глобальной рабочей силы.
Одновременно компания перевела около 7000 сотрудников на новые направления, связанные с автоматизацией и внедрением технологий искусственного интеллекта.
По словам Цукерберга, компания будет пытаться найти новые роли для работников, привлеченных к обучению моделей ИИ.
Он пояснил, что сокращение части команд происходило с учетом возможности вернуть некоторых сотрудников на прежние направления работы при необходимости.
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