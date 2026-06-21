Как безналичные платежи помогают развивать бизнес

Предприниматели в Украине обязаны обеспечить покупателям возможность безналичной оплаты. Однако в таком методе оплаты немало преимуществ. Безналичные расчеты помогают экономить время, лучше контролировать финансы, повышать безопасность и привлекать больше клиентов.
Возможность безналичной оплаты повышает комфорт клиентов и уменьшает количество случаев, когда покупка не производится из-за отсутствия у покупателя наличных денег.
Новые возможности для развития бизнеса
Современные финансовые сервисы позволяют принимать не только платежи. Предприниматели могут использовать онлайн-эквайринг для интернет магазинов, мобильные POS-терминалы, QR-платежи, автоматическое выставление счетов и синхронизацию с бухгалтерскими программами.
Эти инструменты помогают масштабировать бизнес и улучшать качество обслуживания клиентов.
Есть ли недостатки
Несмотря на многие преимущества, безналичные расчеты имеют и определенные особенности.
В частности, речь идет о комиссиях за отдельные операции, зависимости от интернет-соединения и необходимости соблюдения правил кибербезопасности.
Впрочем, по словам экспертов, для большинства предпринимателей преимущества цифровых финансовых инструментов значительно превосходят возможные неудобства.
Ранее Finance.ua писал, что успешное ведение бизнеса невозможно без контроля над финансами. Даже при наличии стабильных продаж предприниматель может не понимать, сколько действительно зарабатывает бизнес. Поэтому учет доходов и расходов — основа финансовой устойчивости, которая помогает контролировать средства, планировать развитие и принимать взвешенные предпринимательские решения.