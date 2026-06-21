Как безналичные платежи помогают развивать бизнес Сегодня 14:10 — Финтех и Карты

Преимущества безналичных расчетов для предпринимателей, Фото: magnific

Предприниматели в Украине обязаны обеспечить покупателям возможность безналичной оплаты. Однако в таком методе оплаты немало преимуществ. Безналичные расчеты помогают экономить время, лучше контролировать финансы, повышать безопасность и привлекать больше клиентов.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Преимущества безналичных расчетов для предпринимателей

Экономия времени

Использование банковских сервисов позволяет избежать постоянного подсчета наличных денег, внесения выручки в банк, контроля остатков наличных денег и ведения части кассовой документации.

Безналичные сервисы позволяют автоматизировать большинство этих процессов. Денежные средства поступают непосредственно на счет, а вся информация об операциях хранится в электронном виде.

Благодаря этому владельцы бизнеса могут уделять больше внимания развитию дела, а не рутинным процессам.

Прозрачность и контроль финансов

Благодаря банковским приложениям и онлайн-кабинетам можно в любой момент отслеживать доходы и расходы, контролировать поступления от клиентов и партнеров и формировать финансовую отчетность.

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Это позволяет принимать более обоснованные управленческие решения и избегать финансовых ошибок.

Выше уровень безопасности

Работа с наличными деньгами всегда связана с риском потери денег, краж или ошибок при подсчете. Дополнительную угрозу представляют фальшивые купюры.

Современные банковские сервисы используют многоуровневую защиту, двухфакторную аутентификацию и систему контроля подозрительных операций.

Кроме того, в случае потери карты ее можно оперативно заблокировать, тогда как потерянная наличность обычно не возвращается.

Удобная оплата помогает увеличивать продажи

Все больше потребителей отдают предпочтение оплате картой, смартфоном или через QR-коды.

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Возможность безналичной оплаты повышает комфорт клиентов и уменьшает количество случаев, когда покупка не производится из-за отсутствия у покупателя наличных денег.

Новые возможности для развития бизнеса

Современные финансовые сервисы позволяют принимать не только платежи. Предприниматели могут использовать онлайн-эквайринг для интернет магазинов, мобильные POS-терминалы, QR-платежи, автоматическое выставление счетов и синхронизацию с бухгалтерскими программами.

Эти инструменты помогают масштабировать бизнес и улучшать качество обслуживания клиентов.

Есть ли недостатки

Несмотря на многие преимущества, безналичные расчеты имеют и определенные особенности.

В частности, речь идет о комиссиях за отдельные операции, зависимости от интернет-соединения и необходимости соблюдения правил кибербезопасности.

Впрочем, по словам экспертов, для большинства предпринимателей преимущества цифровых финансовых инструментов значительно превосходят возможные неудобства.

Ранее Finance.ua писал, что успешное ведение бизнеса невозможно без контроля над финансами. Даже при наличии стабильных продаж предприниматель может не понимать, сколько действительно зарабатывает бизнес. Поэтому учет доходов и расходов — основа финансовой устойчивости, которая помогает контролировать средства, планировать развитие и принимать взвешенные предпринимательские решения.

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