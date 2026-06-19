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россия планирует вывести из обращения карты Visa и Mastercard

Финтех и Карты
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Банкам в россии станет невыгодно работать с Visa и Mastercard
Банкам в россии станет невыгодно работать с Visa и Mastercard
Национальная система платежных карт (НСПК), через которую проходят все внутренние карточные транзакции в россии, объявила о намерении постепенно вывести из обращения карты международных платежных систем Visa и Mastercard.
Об этом сообщает российское издание «Медуза».

Как планируют отказываться от Visa и Mastercard

Для реализации этого плана НСПК намерена поэтапно снижать ставки межбанковского вознаграждения (интерчейндж) для карт международных платежных систем.
Согласно плану, с начала 2027 года ставку межбанковского вознаграждения для карт Visa и Mastercard снизят до 1%, а с начала 2028 года до нуля. В результате российским банкам станет экономически невыгодно поддерживать работу с такими картами.

Что происходило после выхода международных платежных систем

После того, как Visa и Mastercard ушли из россии, сообщалось, что НСПК не стала менять ставку межбанковского вознаграждения. Такое решение, заявили в НСПК, позволит российским банкам «сохранить действующие программы кредитования и лояльности для держателей карт».
В издании напомнили, что после того, как иностранные платежные системы ушли из россии из-за начала большой войны рф против Украины, российские банки продлили сроки работы своих карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными.
В марте сообщалось, что россияне теряют интерес к банковским услугам и возвращаются наличными на фоне проблем с мобильным интернетом и новыми ограничениями в финансовой отрасли. Так, в январе россияне сняли с банковских карт и депозитов более 19,7 млрд долл., а обратно в банковскую систему вернули только 5,8 млрд долл. Таким образом, чистый отток денег из системы составил 13,9 млрд долл.
По материалам:
УНІАН
Платежные картыVisaMastercardФинтех
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