Общая мощность распределенной газовой генерации в Украине превысила 1,8 ГВт Сегодня 09:44 — Энергетика

Общая мощность распределенной газовой генерации в Украине превысила 1,8 ГВт

В настоящее время совокупная мощность всех введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации в Украине составляет 1806,3 МВт.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль в телеграм-канале в четверг.

«Сейчас идут строительные работы для установки 249 установок общей мощностью 522,8 МВт. Завершение работ на большинстве объектов ожидаем уже в сентябре-ноябре этого года», — написал он

По словам первого вице-премьера, лидерами среди регионов по уже введенным в эксплуатацию объектам являются Киевская (212,3 МВт) и Черкасская (124,6 МВт) области.

Только за последние 3,5 месяца регионы ввели в эксплуатацию 338,7 МВт. Больше всего — в Киевской, Житомирской областях и Киеве.

Как утверждает Шмыгаль, Минэнерго продолжает улучшать условия для развития распределенной газовой генерации. В частности, вводятся прямые контракты PPA и дополнительные стимулы для потребителей и бизнеса, пересмотрены подходы к формированию предельных цен на рынке электроэнергии. Кроме того, потребители освобождены от платы за распределение газа при боевых повреждениях и упрощены процедуры размещения новых установок.

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