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«Энергоатом» планирует вывести все энергоблоки на полную мощность до ноября

Энергетика
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АО «НАЭК «Энергоатом» завершило плановый ремонт на четырех энергоблоках и продолжает подготовку к работе в осенне-зимний период.
Об этом сообщил глава компании Павел Ковтонюк в комментарии для национального телемарафона «Единые новости».
По словам Павла Ковтонюка, основная задача компании — обеспечение работы всех энергоблоков на полной мощности до начала отопительного сезона.
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«Основная задача НАЭК — выйти на полную мощность всех энергоблоков до середины ноября, чтобы перед наступлением отопительного сезона работать на максимуме», — подчеркнул он.

На Запорожской АЭС ухудшается состояние оборудования

Глава «Энергоатома» также прокомментировал ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС.
По его словам, оборудование станции продолжает деградировать, наблюдается критический дефицит персонала, а регулярные блэкауты каждый раз создают угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Сколько энергоблоков сейчас работают в Украине

В настоящее время «Энергоатом» эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.
Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3−4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭнергетикаАЭС
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