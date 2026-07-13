Европейцы купили рекордное количество СПГ у россии перед закрытием импорта

В первом полугодии 2026 года Европа импортировала из ведущего российского СПГ-завода «Ямал» больше сжиженного природного газа, чем когда-либо ранее, поглотив почти весь объем продукции сибирского завода за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт российского газа.
По данным аналитической компании Kpler, объем закупок ЕС у компании «Ямал СПГ», контролируемой российской частной компанией «Новатек», в первые шесть месяцев года достиг рекордных 9,89 млн тонн — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По оценкам неправительственной организации Urgewald, Европа, по всей вероятности, заплатила за эти поставки до 6 млрд евро.
Кто самые большие покупатели
Согласно данным Kpler, основными европейскими покупателями были Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие в первом полугодии 2026 года из «Ямала» соответственно 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн.
Правила ЕС уже запрещают закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам, а это значит, что каждая партия газа из «Ямала», предназначенная для Европы, нуждается в подтверждении от таможенных органов страны-импортера о том, что продажи состоялись по долгосрочному контракту.
Запрет на долгосрочные контракты
С 1 января 2027 г. вступит в силу запрет ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Это заставит россию искать альтернативные маршруты. Импорт газа по трубопроводам будет запрещен позже в том же году.
Готовность Европы принимать партии из «Ямала» имела решающее значение для этого проекта, расположенного в российской Арктике и зависящего от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7.
Объемы, которые может отгружать объект, в значительной степени зависят от быстрой обработки таких судов в европейских портах, тогда как альтернативный вариант — использование Северного морского пути для доставки в Азию — рискованнее и занимает гораздо больше времени.
Поставки в Азию сократились
Хотя в первом полугодии Европа получила больше СПГ из «Ямала», объемы поставок в Азию упали на 74 процента — до чуть более 510 000 тонн.
По словам осведомленных в этом вопросе источников, это частично связано с тем, что некоторые международные судоходные компании, страховые фирмы и финансисты опасаются санкций ЕС.