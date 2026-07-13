Европейцы купили рекордное количество СПГ у россии перед закрытием импорта Сегодня 22:34 — Энергетика

В первом полугодии 2026 года Европа импортировала из ведущего российского СПГ-завода «Ямал» больше сжиженного природного газа, чем когда-либо ранее, поглотив почти весь объем продукции сибирского завода за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт российского газа.

Об этом сообщает Financial Times.

Закупки выросли на 18%

По данным аналитической компании Kpler, объем закупок ЕС у компании «Ямал СПГ», контролируемой российской частной компанией «Новатек», в первые шесть месяцев года достиг рекордных 9,89 млн тонн — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам неправительственной организации Urgewald, Европа, по всей вероятности, заплатила за эти поставки до 6 млрд евро.

Кто самые большие покупатели

Согласно данным Kpler, основными европейскими покупателями были Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие в первом полугодии 2026 года из «Ямала» соответственно 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн ​​тонн.

Правила ЕС уже запрещают закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам, а это значит, что каждая партия газа из «Ямала», предназначенная для Европы, нуждается в подтверждении от таможенных органов страны-импортера о том, что продажи состоялись по долгосрочному контракту.

Запрет на долгосрочные контракты

С 1 января 2027 г. вступит в силу запрет ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Это заставит россию искать альтернативные маршруты. Импорт газа по трубопроводам будет запрещен позже в том же году.

Готовность Европы принимать партии из «Ямала» имела решающее значение для этого проекта, расположенного в российской Арктике и зависящего от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7.

Объемы, которые может отгружать объект, в значительной степени зависят от быстрой обработки таких судов в европейских портах, тогда как альтернативный вариант — использование Северного морского пути для доставки в Азию — рискованнее и занимает гораздо больше времени.

Поставки в Азию сократились

Хотя в первом полугодии Европа получила больше СПГ из «Ямала», объемы поставок в Азию упали на 74 процента — до чуть более 510 000 тонн.

По словам осведомленных в этом вопросе источников, это частично связано с тем, что некоторые международные судоходные компании, страховые фирмы и финансисты опасаются санкций ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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