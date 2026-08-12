Фонд гарантирования пополнил госбюджет Украины более чем на 46 млрд грн

Общая сумма поступлений в госбюджет от Фонда распределилась по нескольким основным направлениям:
28,8 млрд грн — изъяты активы и средства дочерних структур российских госбанков («МР Банка» и «Проминвестбанка»);
13,3 млрд грн — погашение обязательств по заимствованиям перед государством во время банковского кризиса 2014−2017 годов;
3,3 млрд грн — перечислено государству в качестве кредитора девятой очереди АО «МР Банк»;
1,3 млрд грн — возврат налоговых обязательств перед ГНС банками в управлении ФГВФЛ.
По данным Фонда, сумма погашения долгов по заимствованиям 2014−2017 годов могла бы быть больше на 1,7 млрд грн. Перечислению этих средств препятствуют действия бывших собственников ПАО «Укринбанк», законность которых ФГВФЛ обжалует в суде.
После выплаты вкладчикам банка 1,8 млрд грн бывшие владельцы изменили регистрационные данные учреждения, переименовав ПАО «Укринбанк» на ПАО «Укринком» и изменив юридический адрес из Киева на Северодонецк (ранее Северодонецк).
Активы банка были выведены под контроль «Укринкома», который в дальнейшем инициировал процедуру контролируемого банкротства как небанковское учреждение, блокирующее расчеты с кредиторами и возврат долга государству.