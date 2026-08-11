Украина реформирует систему оценки науки по европейским принципам Сегодня 14:17 — Казна и Политика

Украина продолжает реформировать систему оценки научной деятельности университетов и научных учреждений, внедряя европейские подходы к анализу эффективности исследований.

В частности, при национальной оценке впервые были использованы принципы Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), которые придают приоритет качественной экспертной оценке (peer review) над количественными показателями.

Об этом Пишет основательница общественной организации «Профессиональная сеть менеджеров образования и науки Украины» (PNRM Ukraine) Анна Толстанова.

По ее словам, Украина продолжает вводить рекомендации Европейской комиссии, подготовленные в рамках программы Horizon Europe Policy Support Facility, даже в условиях полномасштабной войны. Одним из примеров такой работы является реформирование системы оценки научной деятельности.

«В отличие от глобальных университетских рейтингов, которые ставят украинские университеты в невыгодное положение, система CoARA пропагандирует экспертную качественную оценку (peer review) как основную основу оценки научных исследований», — отмечает Анна Толстанова.

Эксперт добавляет, что в национальном оценивании приняли участие 483 заведения высшего образования и научные учреждения. По его результатам 246 учреждений, в которых работает более 50 тысяч исследователей, подтвердили высокие результаты в соответствующих научных направлениях и получили стабильное институциональное финансирование на 2026−2030 годы.

По мнению Анны Толстановой, значение этой реформы выходит далеко за пределы распределения государственного финансирования. Проведенная оценка также сформировала комплексную цифровизированную базу проверенных данных, которая должна стать основой для принятия дальнейших решений развития науки, институциональной политики и определения государственных приоритетов в исследовательской сфере.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.