Уничтоженные из-за форс-мажора товары не облагаются НДС — ГНС Сегодня 07:16 — Казна и Политика

Плательщики НДС не обязаны начислять налоговые обязательства на товары, приобретенные для использования в налогооблагаемых операциях, но во время военного или чрезвычайного положения были уничтожены или утрачены из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Такие товары не считаются использованными в не облагаемых налогом операциях или операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью плательщика НДС. Соответственно обязанность начислять налоговые обязательства по пункту 198.5 статьи 198 Налогового кодекса Украины не возникает.

Какие документы нужны для подтверждения форс-мажора

Соответствующая норма предусмотрена пунктом 32¹ подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Воспользоваться ею можно только при наличии надлежащего документального подтверждения обстоятельств непреодолимой силы.

В частности, необходимы:

первичные документы, подтверждающие факт уничтожения или утраты товаров;

сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, выданный Торгово-промышленной палатой Украины или уполномоченной ею региональной торгово-промышленной палатой.

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Наличие такого сертификата является обязательным условием применения соответствующих норм Налогового кодекса.

Торгово-промышленная палата Украины и уполномоченные ею региональные торгово-промышленные палаты удостоверяют форс-мажорные обстоятельства и выдают сертификат в течение семи дней со дня обращения субъекта хозяйствования.

Что происходит с налоговым кредитом

Суммы НДС, включенные в налоговый кредит при приобретении товаров, которые впоследствии были уничтожены или утрачены из-за обстоятельств непреодолимой силы, не включаются в расчет суммы бюджетного возмещения.

В то же время они входят в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода до полного погашения.

Следовательно, в случае уничтожения или потери товаров через форс-мажор плательщик НДС освобождается от начисления налоговых обязательств при наличии надлежаще оформленных первичных документов и сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

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При этом суммы НДС по таким товарам нельзя заявлять в бюджетное возмещение — они переносятся в налоговый кредит последующих отчетных периодов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что претендовать на возмещение могут предприятия любой формы собственности — как юридические лица, так и ФЛП, имущество которых пострадало в результате боевых действий. Однако в отличие от граждан (получающих выплаты за жилье через программу «єВідновлення»), для юридических лиц механизм компенсации является более сложным.

Компенсация может относиться практически к любому имуществу предприятия, которое находилось на его балансе или принадлежало ему на праве собственности и было уничтожено, повреждено или похищено.

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