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Владелец Rozetka оценил ущерб от уничтожения склада в несколько миллиардов гривен

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5 августа три баллистические ракеты россии разрушили крупнейший распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.
5 августа три баллистические ракеты россии разрушили крупнейший распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.
Владелец маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что российский удар по складскому комплексу компании в Броварах, в результате которого был разрушен ее крупнейший распределительный центр, нанес ущерб в несколько миллиардов гривен. По его словам, это может временно отразиться на качестве обслуживания клиентов.
Об этом он рассказал в эфире «Суспільне Студія».

Ущерб

По словам Чечоткина, точная сумма ущерба пока неизвестна, поскольку идет разбор завалов и оценка того, что удалось сохранить.
«К сожалению, это достаточно большая сумма, очень большая для нас. Это миллиарды гривен, но более точной суммы еще нет, потому что продолжается разбор завалов и выясняется, осталось ли что-то. В принципе, не очень многое еще осталось. Это очень большая сумма, несколько миллиардов гривен», — сказал Чечеткин.
Отвечая на вопрос, повлияет ли уничтожение склада на скорость обработки заказов, цены и стоимость доставки, владелец Rozetka признал, что некоторые негативные изменения возможны.
По его словам, ситуация может сказаться на качестве сервиса, скорости доставки и доступности товаров.
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«Это, конечно, будет отражаться на качестве сервиса, в скорости и в доступности товаров во всех сетях: и продуктовой, и бытовой техники. Конечно, нужно быть тоже честным. Какие-то изменения к худшему будут», — сказал владелец маркетплейса Rozetka.
Напомним, в ночь на 5 августа три баллистические ракеты россии разрушили крупнейший распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах на Киевщине, открытый в начале 2017 года. Он обрабатывал более 100 тысяч заказов в день и, по словам Ирины Чечоткиной, не подлежит восстановлению.
Ранее Finance.ua писал, что после серии ударов россии по логистической инфраструктуре правительство готовит решения для поддержки бизнеса. Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор.
Также мы рассказывали, что украинские компании получат приоритетный доступ в свободные государственные помещения, в которых смогут рассредоточить складские запасы после масштабных российских атак.
По материалам:
suspilne.media
RozetkaБизнес
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