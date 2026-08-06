Владелец Rozetka оценил ущерб от уничтожения склада в несколько миллиардов гривен Вчера 15:36

5 августа три баллистические ракеты россии разрушили крупнейший распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.

Владелец маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что российский удар по складскому комплексу компании в Броварах, в результате которого был разрушен ее крупнейший распределительный центр, нанес ущерб в несколько миллиардов гривен. По его словам, это может временно отразиться на качестве обслуживания клиентов.

Об этом он рассказал в эфире «Суспільне Студія».

Ущерб

По словам Чечоткина, точная сумма ущерба пока неизвестна, поскольку идет разбор завалов и оценка того, что удалось сохранить.

«К сожалению, это достаточно большая сумма, очень большая для нас. Это миллиарды гривен, но более точной суммы еще нет, потому что продолжается разбор завалов и выясняется, осталось ли что-то. В принципе, не очень многое еще осталось. Это очень большая сумма, несколько миллиардов гривен», — сказал Чечеткин.

Отвечая на вопрос, повлияет ли уничтожение склада на скорость обработки заказов, цены и стоимость доставки, владелец Rozetka признал, что некоторые негативные изменения возможны.

По его словам, ситуация может сказаться на качестве сервиса, скорости доставки и доступности товаров.

«Это, конечно, будет отражаться на качестве сервиса, в скорости и в доступности товаров во всех сетях: и продуктовой, и бытовой техники. Конечно, нужно быть тоже честным. Какие-то изменения к худшему будут», — сказал владелец маркетплейса Rozetka.

Напомним, в ночь на 5 августа три баллистические ракеты россии разрушили крупнейший распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах на Киевщине, открытый в начале 2017 года. Он обрабатывал более 100 тысяч заказов в день и, по словам Ирины Чечоткиной, не подлежит восстановлению.

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