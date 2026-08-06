Українські компанії отримають доступ до вільних державних приміщень Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Українські компанії отримають пріоритетний доступ до вільних державних приміщень, у яких зможуть розосередити складські запаси після масштабних російських атак.

Перелік доступних об’єктів урядовці мають підготувати протягом трьох днів, але порядок і вартість їх використання поки не затверджені.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України за підсумками наради прем’єр-міністра Сергія Корецького з представниками ритейлу, логістичних компаній та інших підприємств.

Міністерство економіки, Агентство з розшуку та менеджменту активів і Фонд державного майна повинні протягом трьох днів скласти детальний перелік вільних приміщень, придатних для розміщення складських потужностей.

Про що йдеться

Вже наявні об’єкти, якими розпоряджаються держава, Фонд держмайна або АРМА. Бізнесу планують надати пріоритетний доступ до цих приміщень, щоб компанії могли розділити товарні запаси між кількома майданчиками та зменшити ризик їх одночасного знищення.

Уряд поки не назвав регіони, де розташовані такі об’єкти, їхню загальну площу та технічний стан. Також не визначено, на яких умовах підприємства зможуть користуватися приміщеннями — безкоштовно, за пільговою орендою чи на загальних конкурсних засадах.

Критерії

Не оприлюднені й критерії відбору компаній. Зокрема, невідомо, чи першочерговий доступ матимуть підприємства, які вже втратили склади, постачальники товарів першої потреби або бізнес із прифронтових областей.

Тому заява прем’єра ще не означає автоматичного передання конкретних об’єктів підприємствам. Спочатку відомства мають знайти придатні приміщення, після чого уряд повинен визначити механізм їх розподілу та використання.

Російські атаки показали вразливість моделі, за якої значні товарні запаси зосереджені в одному великому автоматизованому комплексі. У разі його знищення компанія втрачає не лише продукцію, а й обладнання, сортувальні лінії, документи та налагоджені маршрути доставки.

Розосередження передбачає розміщення товарів на кількох менших майданчиках. Це не захищає склади від ударів, але зменшує ризик одночасної втрати всього запасу та дозволяє швидше відновити постачання з іншої локації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.