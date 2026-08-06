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Наскільки столиця готова до зими

Казна та Політика
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Наскільки столиця готова до зими
Наскільки столиця готова до зими
План із відновлення пошкоджених у Києві енергооб’єктів виконано на 65%, але у КМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Першочергове завдання для старту опалювального сезону — це відновлення пошкоджених енергооб’єктів. На сьогодні рівень виконання робіт — 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів були колосальні», — пояснив він.
«Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати. Зокрема, інженерно-технічний захист ІІ рівня. Загальна вартість заходів 6,6 млрд грн», — написав він у Телеграм.
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За його словами, місто самостійно виконує роботи на 16 елементах. Середній відсоток виконання — 66%. Агентство відновлення виконує роботи на 26 елементах.
На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 млн грн. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 обʼєктах.
«Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів — як силами міста, так і за допомоги держави», — зазначив Кличко.
За дорученням уряду столиці вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Збільшуємо кількість опорних пунктів обігріву, окремо розроблений план дій міських служб для допомоги маломобільним групам киян.
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Також до Плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 млн грн.
«Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень. Їх в місті 21. Та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди, і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги» — зазначив столичний очільник.
«Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року — 200 МВт. Обладнання завезене і монтується. Близько 57,6 МВт електроенергії вже йде в загальну мережу країни», — розповів він.
Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 МВт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 МВт, до кінця року плануємо завершити всі потужності.
Найбільш складною частиною Плану є побудова системи резервного теплопостачання. В масштабах Києва тільки заміщення ТЕЦ це 2,1 ГВт.
Виходячи з пропорції 50/50 місто законтрактувало обладнання і розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт. Агентство відновлення працює над об’єктами потужністю 564 МВт.
За матеріалами:
Економічна Правда
Київ
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