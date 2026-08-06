Наскільки столиця готова до зими Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Наскільки столиця готова до зими

План із відновлення пошкоджених у Києві енергооб’єктів виконано на 65%, але у КМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Першочергове завдання для старту опалювального сезону — це відновлення пошкоджених енергооб’єктів. На сьогодні рівень виконання робіт — 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів були колосальні», — пояснив він.

«Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати. Зокрема, інженерно-технічний захист ІІ рівня. Загальна вартість заходів 6,6 млрд грн», — написав він у Телеграм.

За його словами, місто самостійно виконує роботи на 16 елементах. Середній відсоток виконання — 66%. Агентство відновлення виконує роботи на 26 елементах.

На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 млн грн. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 обʼєктах.

«Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів — як силами міста, так і за допомоги держави», — зазначив Кличко.

За дорученням уряду столиці вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Збільшуємо кількість опорних пунктів обігріву, окремо розроблений план дій міських служб для допомоги маломобільним групам киян.

Також до Плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 млн грн.

«Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень. Їх в місті 21. Та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди, і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги» — зазначив столичний очільник.

«Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року — 200 МВт. Обладнання завезене і монтується. Близько 57,6 МВт електроенергії вже йде в загальну мережу країни», — розповів він.

Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 МВт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 МВт, до кінця року плануємо завершити всі потужності.

Найбільш складною частиною Плану є побудова системи резервного теплопостачання. В масштабах Києва тільки заміщення ТЕЦ це 2,1 ГВт.

Виходячи з пропорції 50/50 місто законтрактувало обладнання і розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт. Агентство відновлення працює над об’єктами потужністю 564 МВт.

Економічна Правда За матеріалами:

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