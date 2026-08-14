Когда в киевских маршрутках должны появиться валидаторы Сегодня 11:22 — Казна и Политика

В киевских маршрутках планируют полностью перейти на безналичную оплату проезда, однако ждать появления валидаторов придется по меньшей мере до завершения военного положения.

По определенным для перевозчиков срокам соответствующее оборудование должно появиться в маршрутных такси не позднее чем через девять месяцев после отмены военного положения. Пока частные перевозчики прорабатывают возможные способы приема безналичных платежей и сотрудничества с банками и финансовыми учреждениями.

Когда в киевских маршрутках должны появиться валидаторы

Как пояснили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, валидаторы в столичных маршрутных такси должны появиться не позднее чем через девять месяцев после отмены военного положения.

Таким образом, конкретной календарной даты введения такого способа оплаты нет, поскольку она будет зависеть от того, когда будет отменено военное положение.

Почему сейчас в маршрутках Киева нет безналичной оплаты

Столичные маршрутные такси не оборудованы устройствами для безналичной оплаты проезда и не подключены к городской автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСОП).

В то же время, в КГГА заявляют, что работают над тем, чтобы в перспективе полностью отказаться от наличной оплаты в этом виде общественного транспорта.

Перевозчики ищут способы ввести оплату без наличных денег

Частные перевозчики уже прорабатывают возможные механизмы, позволяющие пассажирам рассчитываться за проезд без наличных денег. В частности они изучают технические варианты реализации такой оплаты и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями.

«По состоянию на сегодняшний день со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности, изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями», — сообщили в КГГА в ответ на запрос hromadske.

Следовательно, безналичная оплата в киевских маршрутках пока находится на этапе подготовки. В то же время, срок, в который перевозчики должны установить валидаторы, привязан к отмене военного положения — после этого на внедрение оборудования предусмотрено не более девяти месяцев.

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