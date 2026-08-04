Австрия передала критическое оборудование для укрепления энергетической инфраструктуры Сегодня 06:40 — Энергетика

Киевская, Черновицкая и Черниговская области получили от Австрии важное оборудование для укрепления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По данным Минэнерго, помощь оказало Федеральное министерство внутренних дел Австрии по составам хабов экстренной энергетической помощи украинского ведомства.

Полученное оборудование направлено на:

восстановление и модернизацию электросетей;

обеспечение резервного электропитания;

подготовку энергетической инфраструктуры регионов, в частности, Киевской области, к осенне-зимнему сезону.

В министерстве подчеркнули, что Австрия системно поддерживает украинский энергетический сектор в условиях полномасштабной войны и остается одним из надежных партнеров Украины по восстановлению критической инфраструктуры.

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