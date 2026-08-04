Австрия передала критическое оборудование для укрепления энергетической инфраструктуры
- восстановление и модернизацию электросетей;
- обеспечение резервного электропитания;
- подготовку энергетической инфраструктуры регионов, в частности, Киевской области, к осенне-зимнему сезону.
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