Сколько денег теряет россия из-за украинских ударов по НПЗ Сегодня 09:50 — Энергетика

Сколько денег теряет рф от ударом ВСУ по НПЗ

Украинские дальнобойные дроны в последние месяцы существенно расширили географию ударов и парализовали работу ключевых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) россии в глубоком тылу — на расстоянии более 2500 км.

Аналитики считают, что наше оружие поразило не все ведущие заводы страны-агрессора, однако оно успешно вывело из строя 9 из 10 крупнейших НПЗ.

Finance.ua проанализировал масштабы поражения стратегической инфраструктуры государства-агрессора, оценил производственные мощности российских НПЗ, влияние ударов на внутренние цены на топливо и экономику россии, а также рассмотрел возможные сценарии дальнейших атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, перевалочные базы, нефтехранилища и другие логистические объекты.

Общая информация о попаданиях и мощностях

В июле 2026 года военные Вооруженных Сил Украины достали до сибирских просторов: были поражены Омский и Тюменский НПЗ. Это говорит о поражении не только НПЗ, но и других важных предприятий в азиатской части страны-агрессора.

Единственный не пораженный топ-завод — Ангарская нефтехимическая компания (Иркутская область), которая находится на расстоянии более 4500 км от украинских границ.

По состоянию на конец июля 2026 года, суммарные масштабы поражения НПЗ рф достигли 42,74%. Этот показатель весьма существенный: например, год назад (по состоянию на конец июля 2025 г.) он составлял всего 14−17% от всех действующих мощностей россии.

Первое полугодие 2026 года оказалось довольно плодотворным на такие поражения. Так, после небольшой паузы в январе украинские дроны возобновили свои полеты и 12 февраля было точное попадание и мощный взрыв на Лукойл-Ухтанефтепереработка (мощность 3,8−4,2 млн тонн нефти и газового конденсата в год), что полностью парализовало завод.

В марте-мае география полетов украинских беспилотников и поражения стратегических объектов сместилась на Урал, Поволжье и северные регионы рф. В апреле в результате удара беспилотников была выведена из строя ключевая установка первичной перегонки нефти на Новоуфимском НПЗ (г. Уфа, мощность — 7,3 млн. тонн в год). Кроме этого, 26 апреля атакован Ярославский НПЗ (мощность — 15 млн тонн в год). Уже 1 мая были нанесены удары по Туапсинскому НПЗ (мощность — 12 млн тонн в год), что после четвертой атаки привело к его полному выведению из строя, а также по Пермскому НПЗ (мощность — 13,1 млн тонн в год), где было ограничено производство бензина. А 5 мая в результате атаки на предприятии Киришинефтеоргсинтез (мощность — 20 млн тонн в год) возник масштабный пожар.

Уничтоженные НПЗ рф

В июне 2026 года украинские ударные дроны достигли своих законных целей: Московский НПЗ (мощность 11−14 млн тонн в год — завод полностью остановил производство до 2027 года), Танеко в Татарстане (мощность 17 млн ​​тонн в год), Тюменский НПЗ, Мощность Краснодарском крае (мощность 6,6 млн тонн), Афипский НПЗ (мощность 6,25 млн тонн при фактической переработке 7,2 млн тонн), Рязанский НПЗ (мощность 17,1 млн тонн).

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И наконец-то плодотворный июль: 2 июля поражен «Нижненовгороднефтесинтез», мощность которого 17 млн ​​тонн, который временно прекращал работу.

6 июля был нанесен точный удар по Омскому НПЗ, мощностью 22 млн тонн. Завод приостановил свою работу.

12 июля такая же судьба уже во второй раз после весны постигла Сызранский НПЗ (мощность 8,5 млн тонн — оно так и не начинало своей работы), 12 июля НПЗ «Газпромнефтехимсалават» (мощность 10 млн тонн — завод полностью приостановил работу), 25 июля Тюменский НПЗ (мощность 9 млн тонн — полностью не работает).

29 июля Силы обороны Украины повторно после июня поразили Рязанский и Пермский (после мая) НПЗ, где вспыхнули масштабные пожары.

Дата / период Предприятие Регион Мощность 12 февраля 2026 «Лукойл-Ухтанефтепереработка» Ухта 3,8–4,2 млн т/рік Апрель 2026 Новоуфимский НПЗ Уфа 7,3 млн т/рік 26 апреля 2026 Ярославский НПЗ Ярославль 15 млн т/год 1 мая 2026 Туапсинский НПЗ Туапсе 12 млн т/год 1 мая 2026 Пермский НПЗ Пермь 13,1 млн т/год 5 мая 2026 «Киришинефтеоргсинтез» Кириши 20 млн т/год Июнь 2026 Московский НПЗ Москва 11–14 млн т/год Июнь 2026 НПЗ «Танеко» Татарстан 17 млн т/год Июнь 2026 Тюменский НПЗ Тюмень 7,5 млн т/год Июнь 2026 Ільский НПЗ Краснодарский край 6,6 млн т/год Июнь 2026 Афіпский НПЗ Краснодарский край 6,25 млн т/год (фактическая переработка – 7,2 млн т) Июнь 2026 Рязанский НПЗ Рязань 17,1 млн т/год 2 июля 2026 «Нижненовгороднефтесинтез» Нижегородская область 17 млн т/год 6 июля 2026 Омский НПЗ Омск 22 млн т/год 12 июля 2026 Сызранский НПЗ Сызрань 8,5 млн т/год 12 июля 2026 «Газпромнефтехимсалават» Салават 10 млн т/год 25 июля 2026 Тюменский НПЗ Тюмень 9 млн т/год 29 июля 2026 Рязанский НПЗ (повторно) Рязань 17,1 млн т/год 29 июля 2026 Пермский НПЗ (повторно) Пермь 13,1 млн т/год

Таким образом, общая мощность всех НПЗ, до которых достали украинские передовые дроны, составляет 140 млн тонн переработки нефти в год. В целом же в рф эти показатели с начала полномасштабного вторжения снизились с 275 до 195 млн тонн в год.

Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук и эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев подчеркнул, что высоко оценивая работу воинов-дроноводов Сил обороны Украины, следует четко разграничивать понятие поражения объекта и его полного уничтожения, поскольку они отображают разную степень нанесенных повреждений.

«Что касается полного уничтожения — этот показатель на уровне 12−15%. Даже если вспомнить о Московском НПЗ, который якобы приостановил свою работу… Он уже работает. Да, только на половину своих мощностей, но работа продолжается», — говорит Рябцев.

По его мнению, последствия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам не всегда были достаточно результативны. Это объясняется тем, что переработка нефти часто оперативно переориентировалась с одного предприятия на другое.

«Эти объекты следовало бы и дальше „добивать“, чтобы они полностью теряли свою работоспособность. В то же время, на мой взгляд, целесообразно наносить удары не только по НПЗ, но и по диспетчерским перекачивающим станциям, обеспечивающим распределение нефти между заводами. Это также стратегически важные объекты», — считает он.

Как удары сказались на ценах на горючее в рф

На рынке горючего обострился глубокий кризис. Аналитики считают, что его основой целью стали массированные удары украинских дронов именно на ключевые НПЗ — Ярославский и Пермский.

Это обусловило дефицит горючего, падение производства бензина на 25% по сравнению с прошлым годом и рекордное за последние 20 лет снижение объемов переработки.

На фоне сокращения объемов переработки цены на горючее на внутреннем рынке россии стали расти. Так, с начала 2026 года они повысились на 16−18%. В частности, только за последнюю неделю июля средняя цена бензина выросла на 2,3% - до 75,84 рубля за литр, тогда как дизельное топливо подорожало на 3,2% - до 91,92 рубля за литр.

Если посмотреть на географическую составляющую, то наибольшее такое увеличение цен испытали временно оккупированные регионы — Автономная Республика Крым и Севастополь. Розничная стоимость бензина «АИ-95» в июле там держится в пределах 150−235 рублей за литр. В Крыму также действовала длительная полная остановка свободной продажи горючего.

К регионам с наиболее стремительным ростом цен присоединилась и Республика Тыва, где стоимость горючего увеличилась более чем на 65%, а годовая инфляция достигла 12%. Цена бензина «АИ-95» в регионе превысила 102,6 рубля за литр.

К регионам с наибольшим дефицитом горючего и наиболее ощутимыми ограничениями его поставки относятся Дальний Восток, Северный Кавказ и южные регионы россии.

В частности, в Калмыкии в июле бензин АИ-92 стоил 100,6 рубля за литр. На Камчатке, Сахалине и в Приморском крае цены на бензин АИ-92 составляли 80−85 рублей за литр, тогда как АИ-95 — 90−95 рублей за литр.

Сложной оставалась ситуация и в центральных регионах россии. Из-за остановки ближайших нефтеперерабатывающих заводов в Тамбовской, Воронежской и Саратовской областях, несмотря на относительно умеренный уровень цен (60−65 рублей за литр), в июле наблюдались трудности с приобретением бензина.

Табл. Сравнение цен на топливо на АЗС рф по регионам (июль 2026)

Регион / Субъект рф Бензин АИ-92 (руб/л) Бензин АИ-95 (руб/л) Дизельное топливо (руб/л) Временно оккупированный Крым 123.53 – 190.81 170.59 – 235.99 220.45 – 230.00 Республика Тыва 102.61 105.84 110.00 Камчатский край 85.41 90.00 – 95.00 98.00 Приморский край 82.00 90.00 95.00 Москва и область 63.19 – 70.00 68.99 – 80.00 82.93 – 89.00

Как считает Геннадий Рябцев, безусловно, цены на топливо в россии выросли, но следует понимать, что в стране господствует государственное регулирование, а рынка в классическом виде как такового нет.

«То есть, пока в правительстве рф не прикажут снизить цены на топливо, такого не произойдет. Власть там очень централизованная. Но надо откровенно сказать, что цены на топливо в россии в среднем выросли не так уж намного — на 10%. В Украине они тоже растут. Но рф — это большая нефтяная страна, и мощности для производства горючего, которые не поражены, у них есть», — отмечает он.

Проблемы на российском рынке горючего, конечно, не новы, они были еще в прошлом году именно из-за поражения украинскими дронами НПЗ, говорит аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» Александр Сиренко.

Эксперт тоже разделяет мнение своего коллеги.

«Все не так просто: можно заметить причинно-следственные моменты. Так, когда мы прекращаем бить по российским НПЗ, то через некоторое время в этой стране снова в регионах появляется горючее. Второе, — россия приспосабливается к реалиям, учится быстро ремонтировать резервуары и выживать. Наконец, так цены регулируются из центра, но власти рф ведут себя очень хитро — они забывают о проблемных регионах, например, оккупированный Донбасс, Крым или отдаленные регионы. Именно в них держатся самые высокие цены на бензины и дизтопливо. А в других регионах ситуация со стоимостью горючего значительно улучшилась», — говорит он.

Сколько денег теряет страна-агрессор

По статистике Генерального штаба ВСУ по состоянию на июль 2026 года, финансовый ущерб российской нефтеперерабатывающей промышленности достиг 13,5 млрд долларов.

Это все непосредственная стоимость уничтоженного имущества, оборудования и горючего.

Украинские дроны поражают дорогие элементы НПЗ — ректификационные колонны и установки гидроочистки.

Стоимость ремонта такой установки или ее замены, например, на Рязанском или Тюменском НПЗ, колеблется от 50 до 100 млн долларов.

рф теряет немало денег из-за ударом ВСУ по НПЗ

Также было уничтожено или повреждено более 60 резервуаров: это потеря сотен тысяч тонн горючего и сырой нефти.

российские компании были вынуждены тратить миллиарды рублей на закупку частных РЭБ, строительство антидроновых сетей и заграждений. Однако часто это оказывалось крайне неэффективным.

Косвенный ущерб достиг 11 млрд долларов. Из-за внутреннего дефицита топлива рф полностью остановила экспорт бензинов за границу. Страна недополучает миллиарды долларов от их продажи. Министерство финансов рф выплачивает просто астрономические суммы компенсаций нефтяным компаниям — топливный демпфер.

Делается все это, чтобы АЗС не повышали цены на нефтепродукты еще больше. Так, ежемесячная сумма таких доплат достигла 200 млрд рублей дотаций (или 2,2 млрд долларов).

россия также временно превратилась в импортера горючего. Началась закупка бензина и дизеля в беларуси, Казахстане и Индии по рыночным ценам.

Из-за санкций Запада рф не может купить европейское и американское оборудование для ремонта НПЗ.

Нехватка горючего спровоцировала также кризис в сельском хозяйстве (удорожание товаров и сырья, а также срыв уборки урожая). Перевалка нефти и железнодорожная инфраструктура также подверглись определенному коллапсу. Выросли цены на грузовые и пассажирские перевозки.

Итоги

Западные аналитики в большинстве своем считают, что в ближайшее время россия лишится возможности обеспечивать внутренний рынок. Причина — невозможность быстрого ремонта мощностей. Однако запасы нефти и неповрежденные мощности все еще остаются и в достаточно больших объемах.

В то же время крах терпит качество бензина, ведь огромные денежные потери сказываются на отрасли: чтобы не оставлять бензин и дизельное топливо долго на достаточно высоком ценовом уровне, россия перейдет на выпуск не очень качественных и более дешевых нефтепродуктов.

Так же считает Александр Сиренко. По его словам, следует ожидать массового производства так называемого горючего класса «Евро-3» и других грязных суррогатов. Как известно, это ведет к быстрому износу автопарка.

По мнению экспертов, цены будут оставаться высокими, особенно на временно оккупированных территориях и непопулярных для правительства страны регионах — Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Что касается косвенных расходов: дыра в государственном бюджете рф будет расти и дальше, топливный демпфер ускорит инфляцию и обесценение рубля.

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