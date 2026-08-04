Как правильно выбрать СЭС для бизнеса: 5 распространенных ошибок Сегодня 05:11 — Энергетика

Солнечная электростанция

Из-за роста стоимости электроэнергии и риска перебоев с электроснабжением украинский бизнес все активнее инвестирует в собственную генерацию. Солнечные электростанции остаются одним из популярнейших решений, однако ошибки на этапе проектирования могут увеличить срок окупаемости проекта на годы.

Эксперты Yasno назвали пять самых распространенных ошибок, которые компании допускают при выборе СЭС.

Бизнес переплачивает за лишние киловатты

СЭС генерирует больше всего электроэнергии в дневные часы. Если в это время предприятие не потребляет достаточно электроэнергии, часть выработки остается неиспользованной. В результате компания инвестирует в мощности, которые фактически не работают на экономию.

Особенно часто такая проблема возникает у клиентов группы Б, у которых нет почасовых данных о собственном потреблении. Без такой аналитики сложнее правильно определить оптимальную мощность станции. В то же время ошибки встречаются и среди потребителей группы А, если проектирование осуществляется без качественного анализа потребления предприятия.

Совет: перед выбором станции необходимо обязательно провести детальный анализ профиля потребления.

Расчет на заработок от продаж электроэнергии

После внедрения механизма активного потребителя часть бизнесов принялась рассматривать возможность продажи избыточной электроэнергии как дополнительный источник дохода. Однако на практике это не всегда работает так, как ожидают инвесторы.

Наибольшие объемы генерации СЭС приходятся на часы, когда рыночная цена электроэнергии обычно является одной из самых низких. Поэтому излишки продаются по менее выгодной стоимости, чем многие прогнозируют при подготовке бизнес-кейса.

Также следует помнить, что при покупке бизнесом электроэнергии в стоимость также входит цена за распределение и передачу, тогда как при продаже только компенсация стоимости электроэнергии.

Совет: если проект изначально предполагает генерацию значительных излишков для продажи, при расчете СЭС приоритетом должно быть покрытие собственного потребления предприятия.

Выбор подрядчика и оборудования только по цене

Желание сократить первоначальные инвестиции часто заставляет компании выбирать самое дешевое оборудование и не опытных специалистов. На бумаге это действительно может улучшать показатели окупаемости проекта, однако в реальности часто приводит к дополнительным затратам.

Низкокачественные инверторы или панели могут чаще выходить из строя, а ремонт или ожидание запасных частей приводят к простой станции и потере генерации.

Из-за отсутствия необходимого опыта у специалистов могут возникнуть риски, а именно:

ошибки в проектировании;

недополучение заявленной генерации;

проблемы с гарантийным обслуживанием;

затягивание сроков запуска.

Совет: при выборе СЭС важно оценивать не только стоимость оборудования, но репутацию производителя, сервисную поддержку, гарантийные условия и наличие комплектующих в Украине.

Ориентация только на текущие счета за электроэнергию

Еще одно распространенное заблуждение — проектирование СЭС исключительно под сегодняшние нужды бизнеса без учета планов развития.

Если предприятие планирует расширение производства, открытие новых линий или автоматизацию части процессов, структура потребления может существенно измениться уже через несколько лет. В таком случае станция, которая сегодня выглядит оптимальной, может оказаться недостаточной в ближайшее время.

Совет: при разработке проекта важно учитывать как текущее, так и перспективное энергопотребление предприятия во избежание дорогостоящего дооснащения.

Откладывать установку СЭС до накопления всей суммы

Бизнесы, которые решили установить СЭС, часто откладывают это решение до тех пор, пока им не удастся собрать всю сумму, необходимую для реализации проекта.

Совет: сегодня на рынке доступны сегодня на рынке доступны банковские кредиты , грантовые программы и ЭСКО-механизмы, позволяющие реализовать проект без накопления всей суммы собственными средствами.

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