ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире

В то время как ведущие автопроизводители сосредотачиваются на объемах продаж, прибыльности и создании ассортимента интересных электрических автомобилей, некоторые бренды сосредотачивают свое внимание на скорости. Спортивных автомобилей очень много, поэтому определить самые быстрые достаточно тяжело. Чтобы сделать это, специалисты тщательно проанализировали рынок авто, разрешенных для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Об этом пишет Autocar.

Какой автомобиль самый быстрый в мире

На первой позиции оказался автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut от небольшой шведской компании Koenigsegg.

Модель Jesko начали производить в 2021 году. Она стала преемником небезызвестного автомобиля Koenigsegg Agera.

Предполагается, что Koenigsegg Jesko Absolut может развивать скорость более 500 км/ч — производитель заявлял о возможности достичь скорости 531 км/ч, однако этот показатель пока не подтвержден официально.

Если Jesko Absolut сможет добиться своей теоретической максимальной скорости, он станет бесспорным самым быстрым серийным автомобилем на сегодняшний день.

ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире:

Koenigsegg Jesko Absolut — 531 км/ч. Yangwang U9 Xtreme — 496 км/ч. Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/ч. SSC Tuatara — 455 км/ч. Bugatti Mistral — 453 км/ч. Bugatti Tourbillon — 445 км/ч. Hennessey Venom F5 — 436 км/ч. Rimac Nevera R — 431 км/ч. Koenigsegg Agera RS — 431 км/ч. Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/ч.

УНІАН По материалам:

