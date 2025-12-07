0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире

Технологии&Авто
46
ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире
ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире
В то время как ведущие автопроизводители сосредотачиваются на объемах продаж, прибыльности и создании ассортимента интересных электрических автомобилей, некоторые бренды сосредотачивают свое внимание на скорости. Спортивных автомобилей очень много, поэтому определить самые быстрые достаточно тяжело. Чтобы сделать это, специалисты тщательно проанализировали рынок авто, разрешенных для эксплуатации на дорогах общего пользования.
Об этом пишет Autocar.

Какой автомобиль самый быстрый в мире

На первой позиции оказался автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut от небольшой шведской компании Koenigsegg.
Модель Jesko начали производить в 2021 году. Она стала преемником небезызвестного автомобиля Koenigsegg Agera.
Предполагается, что Koenigsegg Jesko Absolut может развивать скорость более 500 км/ч — производитель заявлял о возможности достичь скорости 531 км/ч, однако этот показатель пока не подтвержден официально.
ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире
Если Jesko Absolut сможет добиться своей теоретической максимальной скорости, он станет бесспорным самым быстрым серийным автомобилем на сегодняшний день.
ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире:
  1. Koenigsegg Jesko Absolut — 531 км/ч.
  2. Yangwang U9 Xtreme — 496 км/ч.
  3. Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/ч.
  4. SSC Tuatara — 455 км/ч.
  5. Bugatti Mistral — 453 км/ч.
  6. Bugatti Tourbillon — 445 км/ч.
  7. Hennessey Venom F5 — 436 км/ч.
  8. Rimac Nevera R — 431 км/ч.
  9. Koenigsegg Agera RS — 431 км/ч.
  10. Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/ч.
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems