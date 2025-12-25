Евросоюз вводит нормы для использования в автомобилях переработанного пластика
По новому плану, через десять лет все новые продаваемые на территории ЕС автомобили будут содержать не менее 25% переработанного пластика.
Власти ЕС хотят, чтобы отслужившие свой срок пластиковые детали не выбрасывались, а отправлялись в переработку — это одна из многих мер по созданию так называемой экономики замкнутого цикла, при которой потребление нового сырья сводится к минимуму, а потребление вторсырья — к максимуму.
Учету подлежат не только детали салона, да и вообще весь пластик, который используется в конструкции автомобиля, поэтому 25% это немало.
Переработанный пластик на данный момент существенно дороже нового, поэтому потребители уже забили тревогу — мол, эта директива приведет к очередному удорожанию новых автомобилей, которые и так за последние годы стали для многих европейцев недоступными из-за «бешеных цен».
К тому же, норматив по использованию переработанного пластика идет в связке с требованием упрощения разборки автомобиля: необходимо обеспечить легкий демонтаж пластиковых деталей как во время эксплуатации, так и во время утилизации автомобиля.
Недовольны новой директивой ЕС независимые организации по охране окружающей среды. Например, EEB (European Environmental Bureau) и DUH (Deutsche Umwelthilfe): они считают, что приоритет нужно отдавать не переработке автомобилей, а увеличению жизненного цикла выпускаемых машин.
EEB и DUH также настаивают на ограничениях размеров и масс новых автомобилей, чтобы снизить количество ресурсов, используемых при их производстве и эксплуатации.
