Евросоюз вводит нормы для использования в автомобилях переработанного пластика 25.12.2025, 01:11 — Технологии&Авто

Евросоюз вводит нормы для использования в автомобилях переработанного пластика

По новому плану, через десять лет все новые продаваемые на территории ЕС автомобили будут содержать не менее 25% переработанного пластика.

Власти ЕС хотят, чтобы отслужившие свой срок пластиковые детали не выбрасывались, а отправлялись в переработку — это одна из многих мер по созданию так называемой экономики замкнутого цикла, при которой потребление нового сырья сводится к минимуму, а потребление вторсырья — к максимуму.

Учету подлежат не только детали салона, да и вообще весь пластик, который используется в конструкции автомобиля, поэтому 25% это немало.

Переработанный пластик на данный момент существенно дороже нового, поэтому потребители уже забили тревогу — мол, эта директива приведет к очередному удорожанию новых автомобилей, которые и так за последние годы стали для многих европейцев недоступными из-за «бешеных цен».

К тому же, норматив по использованию переработанного пластика идет в связке с требованием упрощения разборки автомобиля: необходимо обеспечить легкий демонтаж пластиковых деталей как во время эксплуатации, так и во время утилизации автомобиля.

Читайте также Украинский автопарк стареет: где продают самые молодые и самые старые подержанные автомобили

Недовольны новой директивой ЕС независимые организации по охране окружающей среды. Например, EEB (European Environmental Bureau) и DUH (Deutsche Umwelthilfe): они считают, что приоритет нужно отдавать не переработке автомобилей, а увеличению жизненного цикла выпускаемых машин.

EEB и DUH также настаивают на ограничениях размеров и масс новых автомобилей, чтобы снизить количество ресурсов, используемых при их производстве и эксплуатации.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.