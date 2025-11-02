Toyota представила спортивную Camry GT-S (фото) Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Toyota представила спортивную Camry GT-S (фото), Фото: Toyota

На выставке SEMA Show 2025 в Лас-Вегасе японский бренд Toyota представил Camry GT-S Concept — спортивную интерпретацию популярного седана, сочетающую в себе стиль трека, реальные характеристики и практичность.

Об этом пишут в Autoevolution.

Новый уровень для знакомой Camry

Построенная на базе Camry XSE AWD Hybrid 2025 года эта концепция не пытается быть «одноразовым шоу-каром».

Toyota пошла по другому пути — показала, какой может быть Camry, если добавить ей больше драйва и характера.

Фото: Toyota

Под капотом — знакомая 2,5-литровая гибридная установка мощностью 232 л.с., работающая с полным приводом.

Это тот же агрегат, что и в серийной модели, поэтому Camry GT-S остается близкой к реальности без чрезмерного тюнинга.

Фото: Toyota

«Camry GT-S — это исследование спортивных амбиций седана, созданное с вдохновением от автоспорта», — говорит Кевин Хантер, исполнительный директор по дизайну Toyota North America.

Дизайн с вдохновением трека

Зрительно Camry GT-S выглядит агрессивно и дорого. Команда CALTY Design из Энн-Арбора совместно с инженерами Toyota R&D разработала новые передние и задние бамперы, аэродинамические накладки и переделанную заднюю часть с интегрированной выхлопной системой.

Фото: Toyota

Покраска Inferno Flare — особенная, насыщенная, с эффектом металлик, создает ассоциации с гоночными болидами. Даже стоя на месте, эта Camry кажется готовой к старту.

Улучшенное шасси и тормоза

Серьезные изменения коснулись и ходовой. Концепт получил регулируемые катушки, снизившие клиренс на 38 мм, — теперь седан выглядит еще более приземистым и уверенным в поворотах.

Фото: Toyota

Тормозная система — восьмипоршневые передние суппорты с роторами 365 мм и шестипоршневые задние с роторами 356 мм — намекает на то, что это не просто «косметический» тюнинг.

Чтобы удержать мощность на асфальте, Camry GT-S получила 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами 245/35R20.

Camry, снова задающая ритм

Camry GT-S Concept — это не просто шоу-экспонат, а намек на то, какой может стать серийная Camry будущего.

Стильная, сбалансированная с реальными характеристиками, которые можно перенести на дорогу без потери удобства.

Фото: Toyota

Модель представят с 4 по 7 ноября 2025 года на стенде Toyota (Центральный зал, стенд № 22200) во время SEMA Show в Лас-Вегасе, рядом с Corolla Cross Nasu Edition.

Ключевые особенности Toyota Camry GT-S Concept

Мощность: 232 л.с. (235 PS)

Двигатель: 2.5 Hybrid AWD

Занижение кузова: -38 мм

Тормоза: 8-поршневые передние/6-поршневые задние суппорты

Колеса: 20 дюймов, шины 245/35R20.

Цвет: Inferno Flare

Дебют: SEMA Show 2025, Лас-Вегас

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.