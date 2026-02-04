0 800 307 555
Audi возродит свою популярную модель

Технологии&Авто
34
Audi A5 переименуют на A4
Audi готовит к возвращению модель A4 с двигателем внутреннего сгорания.
На возрождение A4 намекнул СЕО Audi Гернот Дельнер в комментарии австралийскому сайту The Drive. Он признал, что отказ от модели был ошибкой.

Известно о возрождении A4

Новую модель D-класса решили переименовать в Audi A5. Дело в том, что в Audi сменили номенклатуру названий: модели с двигателями внутреннего сгорания планировали обозначать нечетными цифрами, а электрические четными.
Так как планируется электромобиль Audi A4 e-tron (он появится в 2028 году), то и выпустили новый Audi A5. Впрочем, на практике это вызвало у покупателей неразбериху, ведь раньше обозначение A5 носили купе и кабриолет.
В Audi решили все же отказаться от подобных планов. Старший Audi A6 сохранил свое название и не стал A7 и выпускается параллельно электрическому Audi A6 e-tron.
Итак, A5 планируют переименовать в Audi A4. Скорее всего, это произойдет во время планового обновления модели в ближайшие годы.
Напомним, что именно Audi A4 — самая популярная модель марки. С 1994 по 2025 год выпустили более 8 миллионов автомобилей пяти поколений.
