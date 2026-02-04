0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)

Технологии&Авто
18
Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)
Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)
Сложные погодные условия и значительные транспортные нагрузки на покрытие привели к созданию аварийной ямочности на дорогах общего пользования государственного значения, в частности, на дорогах международного значения.
Об этом сообщает агентство восстановления.
Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)
При минусовой температуре и сложных погодных условиях дорожники выполняют работы по ликвидации аварийной ямочности на дорожном покрытии. Выполнение таких работ необходимо для обеспечения бесперебойного движения и предотвращения дальнейшего разрушения покрытия.
С начала года бригады дорожников ликвидировали 7,4 тыс. кв. м аварийной ямочности.
Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)

Наиболее активно работы ведутся

  • в Житомирской, Полтавской, Закарпатской, Киевской, Днепропетровской обл.

Как ремонтируют

Зимой ремонтные работы производят с помощью «литых» и холодных асфальтобетонных смесей. Данные методы позволяют производить работу при низких температурах до -10°C (иногда -15°C).
Здесь специальные органоминеральные смеси, разработанные именно для морозов. Они работают химическим добавкам, а не высокой температуре при укладке.
В Агентстве напомнили, что эксплуатационное содержание не заменяет необходимый ремонт дорожного покрытия. В условиях ограниченных ресурсов мы вынуждены сосредотачиваться на ямочном ремонте, а не заниматься капитальным восстановлением.

Например

Автомобильная дорога М-06 была построена еще в 2012 году. Это одна из самых нагруженных и сложных трасс страны. За более чем десять лет эксплуатации сильно износилось, аномально низкие температуры, перепады температуры приводят к образованию большого количества выбоин, которые ремонтируют при наступлении надлежащих погодных условий.

Финансирование

В 2025 году финансирование на эксплуатационное содержание дорог было сокращено. В настоящее время финансирование составляет 30% от необходимой минимальной потребности. Почти две трети этих средств направляются на прифронтовую область для обеспечения логистики и эвакуационных маршрутов. Остальное — на поддержку автодорог в проездном эксплуатационном состоянии.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems