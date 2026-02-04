Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото) Сегодня 17:12 — Технологии&Авто

Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)

Сложные погодные условия и значительные транспортные нагрузки на покрытие привели к созданию аварийной ямочности на дорогах общего пользования государственного значения, в частности, на дорогах международного значения.

Об этом сообщает агентство восстановления.

При минусовой температуре и сложных погодных условиях дорожники выполняют работы по ликвидации аварийной ямочности на дорожном покрытии. Выполнение таких работ необходимо для обеспечения бесперебойного движения и предотвращения дальнейшего разрушения покрытия.

С начала года бригады дорожников ликвидировали 7,4 тыс. кв. м аварийной ямочности.

Наиболее активно работы ведутся

в Житомирской, Полтавской, Закарпатской, Киевской, Днепропетровской обл.

Как ремонтируют

Зимой ремонтные работы производят с помощью «литых» и холодных асфальтобетонных смесей. Данные методы позволяют производить работу при низких температурах до -10°C (иногда -15°C).

Здесь специальные органоминеральные смеси, разработанные именно для морозов. Они работают химическим добавкам, а не высокой температуре при укладке.

В Агентстве напомнили, что эксплуатационное содержание не заменяет необходимый ремонт дорожного покрытия. В условиях ограниченных ресурсов мы вынуждены сосредотачиваться на ямочном ремонте, а не заниматься капитальным восстановлением.

Например

Автомобильная дорога М-06 была построена еще в 2012 году. Это одна из самых нагруженных и сложных трасс страны. За более чем десять лет эксплуатации сильно износилось, аномально низкие температуры, перепады температуры приводят к образованию большого количества выбоин, которые ремонтируют при наступлении надлежащих погодных условий.

Финансирование

В 2025 году финансирование на эксплуатационное содержание дорог было сокращено. В настоящее время финансирование составляет 30% от необходимой минимальной потребности. Почти две трети этих средств направляются на прифронтовую область для обеспечения логистики и эвакуационных маршрутов. Остальное — на поддержку автодорог в проездном эксплуатационном состоянии.

